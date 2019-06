Brbić: Pustite me da radim ili mi recite da odem iz Hajduka!

Hajduk je danas doslovno na točki preokreta, ili će nam vjerovati i pustiti nas da radimo svoj posao, ili neka nam kažu da odemo, i mi ćemo otići. Imam osjećaj da se protiv Hajduka vodi specijalni rat, stalno se truje atmosfera oko kluba, kao da je nekome u interesu da nas opet gurne u probleme. Sad kad imamo priliku i kad nam treba mir i kohezija, mi gubimo fokus na nebitne stvari. Čak ni u samom klubu nema jedinstva oko svih pitanja, ali mi imamo jasnu sliku gdje je problem, i mi ćemo ga riješiti, kazao je predsjednik Hajduka Marin Brbić, razočaran priopćenjem Našega Hajduka koje je objavljeno u četvrtak.

- Neke stvari su krivo posložene, mora se napokon znati tko što radi i za što odgovara. Igrači igraju, trener ih trenira, sportski direktor bavi se sportskim pitanjima, uprava upravlja klubom, Nadzorni odbor nadzire njihov rad, vlasnici štite svoje vlasništvo preko institucija kluba. Naš Hajduk ima pravo biranja svih sedam članova NO, to je model koji podržavamo svim srcem, međutim ne možemo prihvatiti način njihove komunikacije, da se dira u osobni integritet ljudi na temelju subjektivnih procjena onih koji sastavljaju priopćenja. Kritika je dobrodošla, ali neka onda preuzmu i odgovornost. Nama treba zajedništvo, a ne da nam tri puta šalju priopćenja da ne radimo dobro. Mislite da je meni ugodno čitati da se moje suradnike i mene proglašava izdajnicima, i to ljudi koji imaju premalo informacija da bi sudili o onome što mi radimo. Ako nemam povjerenje, ja ću se pokupiti, ne treba mi ''krpa'' na sjeveru, dovoljna je poruka da mi ne vjeruju. Imali smo jučer sastanak s Torcidom, sve je bilo u redu, kad mi oni okrenu leđa ja ću sam otići, jer Hajduk bez Torcide nema smisla...

Dojam je da navijači okupljeni oko udruge Naš Hajduk Brbiću najviše zamjeraju što je sjeo za isti stol s ljudima koji su u prošlosti surađivali s Mamićem, u vrijeme kad je Hajduk trpio najveće udare i štetu od sudačke organizacije i dijela struktura duboko ukorijenjenih u krovnu kuću hrvatskog nogometa.

- Da i to razjasnimo, nas je na sastanak pozvao grad, i pristali smo doći tek nakon što je promijenjena tema sastanka, od teme ''reprezentacija u Splitu'', u temu ''razgovor o zahtjevima Hajduka prema HNS-u''. Nismo znali tko će sjediti na drugoj strani, i nismo mogli vjerovati kad smo vidjeli tko sve ulazi u dvoranu, jer smo očekivali gospodina Kustića i par njegovih suradnika. Da ne bi bilo zabune, naš stav je da se razgovarati mora, razgovor nema alternativu, mi smo već godinama u pasivnoj poziciji u kojoj gubimo. Sjetimo se Domovinskog rata i pregovora, Tuđman je i s najgorim neprijateljem pregovarao da bi se rat zaustavio, pa i mi moramo razgovarati u najboljem interesu hrvatskog nogometa.

'Perasović nije bio na sastanku zbog poslovnih obaveza'

Brbić je svjestan da bi bio posve drugačiji dojam da su razgovori vođeni u prostorijama Grada, a ne na Poljudu...

- Grad je većinski vlasnik, predložili su sastanak na Poljudu i tu se nema što dodati. Predstavnici HNS-a su inzistirali na priči o reprezentaciji, ali mi smo uz pomoć gradonačelnika, koji je uvijek bio na strani Hajduka, inzistirali na tome da se priča o problemima. Žao mi je što se sada gradonačelniku lupaju etikete, udara se po njemu kao izdajniku, a uvijek je štitio interes Hajduka. Uostalom, najveći dio sastanka i bio je na temu naših zahtjeva...

Brbić tvrdi da ima podršku Nadzornog odbora, a predsjednik Benjamin Perasović nije bio na sastanku zbog poslovnih obaveza.

- Njihovu podršku imamo, ali to nije dovoljno, moramo biti jedinstveni, razjedinjeni Hajduk nema šansi dobiti ovu borbu... - tvrdi Brbić, koji je u više navrata naglasio kako ima puno povjerenje u Marijana Kustića i njegove iskrene namjere, no nije siguran koliku Kustić ima snagu unutar same organizacije.

- Od kad su počeli pregovori nismo ni čuli ni vidjeli Davora Šukera, niti znamo njegovo mišljenje. Navodno je stalno na nekim službenim putovanjima.

Od sedam zahtjeva koji je još u prosincu u HNS poslao tadašnji predsjednik Jasmin Huljaj, Brbić ključnim drži tri, vraćanje Udruge prvoligaša, reformu sudačke organizacije i transparentnost izbora na sve upravljačke funkcije.

- Nije pitanje samo ispunjavanja forme, nego i duha onoga što se traži, jer čak i u slučaju formalnog ispunjenja svih sedam točaka, naša pozicija neće biti bolja, odnosno ravnopravnija, ako se promjene ne dogode stvarno. Zbog toga želimo ući u institucije i djelovati iznutra. Kroz Udrugu se možemo boriti za pitanje TV prava, za korektno suđenje..., i ne tražimo funkcije za sebe, neka predsjednik bude netko od čelnika manjih klubova. Što se tiče stranog povjerenika, ne znači da to mora biti baš stranac, ali mora biti poštena osoba. I nije važan samo povjerenik, nego i sudačka komisija, jer ona kroji liste, a povjerenik samo bira osobe s liste koja mu je pripremljena.

Čini se kako ljudi iz HNS-a žele stvoriti dojam kako je suđenje u zadnje vrijeme puno bolje te kako će se i ono malo problema koji postoje riješiti VAR-om.

- Je, bolje je dok Hajduk nije prijetnja, ali vidjeli ste u finalu kupa u Vinkovcima kako je bilo... Ne zaboravimo da je većina ljudi iz afere ''offside'' još uvijek unutra i tu ćemo se postaviti maksimalno ultimativno, tu nema popusta.

'Očekivali smo puno, ali nije se dogodilo'

Iako se nakon sastanka stvorio dojam kako je pitanje dana kad će se Hajduk uključiti u organizaciju utakmice reprezentacije na Poljudu, Brbić nije pretjerano optimističan.

- Očekivali smo mi od ovog sastanka puno, ali nije se dogodilo. Volio bih da se varam, ali iskreno sumnjam da će se ispuniti svi naši zahtjevi. Pa čak i formalno. A bez toga se nećemo uključiti u organizaciju. Uostalom, dogovoreno je da se utakmica igra na Poljudu, neovisno o nama... Mi bi bili sretni da se uključimo u organizaciju, jer bi to značilo da su ispunjeni svi naši zahtjevi, ali...

Za kraj je Brbić progovorio i o stotinjak dana drugog mandata koji je za njim, naglasio kako je u prvom bilo teže jer se morao hrvati s financijskim problemima, a klub je bio na rubu stečaja, pred isključivanjem struje, pet mjeseci su kasnile plaće...

- Danas je puno raznih spinova, trovanja atmosfere u kontinuitetu, kao da je nekome u interesu srušiti sve što smo gradili. Imamo veliku priliku, krećemo s dosta čistom situacijom, kosturom momčadi od lani, treba nam unutarnji mir i kohezija, a mi gubimo fokus i vrijeme na nebitne stvari. Vratio sam se dovršiti posao koji sam započeo, skinuti sa sebe stigmu ''škrtca'' koji ne želi ulagati u razvoj, želim Hajduk u kome se zna tko što radi, Hajduk koji se poštuje, koji je moćan u upravljačkoj strukturi i na terenu, kao što je moćan na tribinama.

To neće biti nimalo lak posao, ali Brbić vjeruje da će ga dovršiti.

- Trener i prva momčad imaju potpuni mir, u dogovoru s trenerom i sportskim direktorom imamo nekoliko pojačanja u planu, ključnim igračima produžili smo ugovore, trudimo se raditi u tišini i nema razloga za nervozom. Mislim da ćemo ove godine biti snažniji nego do sada, ali trener nema imperativ uspjeha u Europi. Očekujemo dobre vijesti, pokušavamo se plasirati u EL, ali to nije imperativ. Cilj sezone je osigurati kvalifikacije za Ligu prvaka u idućoj sezoni. Eto, jučer je konačno stigla potvrda da Ultra seli u Park mladeži, zahvalio bih se u prvom redu gradonačelniku Opari koji je odigrao ključnu ulogu, da nije bilo njega teško da bi se uspjeli othrvati željama organizatora. Dogovorili smo sponzorstvo sa stranom tvrtkom koja će ući u top pet sponzora i naći će svoje mjesto na dresu, također i jednu domaću tvrtku... Sve ide po planu.

Financije kluba su uredne, ide se u gradnju kampa

- Plan i program za naredne četiri godine ćemo prezentirati na Skupštini, zadatke, rokove, nositelje zadataka, kako bi se mogli kontrolirati i pratiti rad uprave. U planu je izgradnja kampa, koji je rak – rana kluba, prema tom planu do kraja godine definirat ćemo lokaciju u bližoj okolici Splita te pravni oblik kampa. U planu je gradnja šest velikih i jednoga maloga terena, te popratnih sadržaja u koje će se preseliti dio kluba. Radit će se u etapama, a najkasnije do prosinca 2022. dio terena će biti u funkciji. S gradom je otvoren projekt interpretacijskog centra (muzeja) koji je predviđen na 1.600 kvadrata u prostorijama gdje je bila igraonica na Poljudu, tamo bi preselili i fan shop...

Ono što je najvažnije je da je financijsko stanje kluba uredno.

- Možemo mirno živjeti do iduće godine, vidjet ćemo što će se događati u ovom prijelaznom roku, a hoće sigurno jer neke igrače ne možete silom zadržati, ali nećemo prodati nikoga za koga nemamo zamjenu.

Iako to nije želio potvrditi, radi se o Domagoju Bradariću za koga će ponudu Hajduk na koncu čini se morati prihvatiti. No zato je otvoreno rekao što misli o Bradarićevom statusu u mladoj reprezentaciji, kao i o posjeti izbornika Gračana Međugorju, gdje je snimljen u društvu Zdravka Mamića.

- Naravno da nisam zadovoljan prostorom koji je Bradarić dobio u reprezentaciji, a što se tiče izbornikovog posjeta Mamiću u Međugorju, mislim da mu tamo nije bilo mjesto.

I tako smo se mogli vrtjeti u krug i puno duže od dva sata koliko je intervju potrajao, s jedne strane imamo Marijana Kustića, koji vjerojatno ima iskrene namjere i želi promjene i ravnopravni status svih klubova, pa tako i Hajduka, a s druge strane imate stare, dobro ukorijenjene kadrove, koje koriste svaku priliku za opstrukciju, jer znaju da bi promjenama izgubili stečene pozicije i beneficije.

- Upravo zbog toga moramo biti jedinstveni, jer samo tako ćemo moći do konačnog cilja, zbog toga i naglašavam da smo na točki preokreta - zaključio je Brbić.