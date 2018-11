Brekala žele u Spursima: Zovu ga novim Arjenom Robbenom...

Skauti Tottenhama zavirili su u svoje susjedstvo na Wembley kako bi pogledali Josipa Brekala na djelu.

Brekalo je u porazu Hrvatske od Engleske u Ligi nacija dobio 45 minuta nakon što je zamijenio već etabliranog Antu Rebića koji se u prvom poluvremenu utakmice s Englezima nije mogao sastati s loptom. Odradio je krilni napadač Wolfsburga solidnih 45 minuta u kojima je donio život, a sudjelovao je i u akciji kod gola Andreja Kramarića.

Josip Brekalo (20) karijeru je započeo u Dinamu, ali je već nakon 11 ligaških utakmica u dresu zagrebačkog kluba preselio u redove Wolfsburga u kojem u početku nije igrao. Otišao je na posudbu u Stuttgart s kojim je ušao u prvu ligu i odigrao zapaženu polusezonu, da bi ga 'Vukovi' vratili u svoje redove.

[CalcioMercato] report Tottenham Hotspur are interested in snapping up Wolfsburg winger Josip Brekalo – a player compared to Arjen Robben.



The pacey winger has got one goal and one assist in 11 Bundesliga appearances this season and is now firmly on Spurs’ radar.#THFC #COYS pic.twitter.com/V1oe648xwY