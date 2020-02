Brekalo: Golovi protiv Šahtara bi mi zbog Dinama bili još draži

Josip Brekalo igra u životnoj formi. Mlada nada hrvatskog nogometa na posljednje tri utakmice postigao je tri pogotka, doista jedan ljepši od drugoga. Dapače, njegove su dionice kod trenera Olivera Glasnera opet naglo poskočile, a Brekalo je navijače Wolfsburga ove sezone 'počastio' sa sedam golova i šest asistencija u 28 odigranih utakmica. Ta bi statistika bila i veća da ga trener Glasner u većem dijelu sezone nije bezrazložno držao na klupi...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

S hrvatskim reprezentativcem komuniciramo već neko vrijeme, Brekalu još od mlađih dana nije nedostajalo samopouzdanja. U svim mlađim kategorijama Dinama uvijek je bio najbolji strijelac, pa i lider generacije 1998. godišta koja je iznjedrila još dosta uspješnih nogometaša poput Nikole More, Borne Sose, Adriana Šempera, na kraju i Danija Olma. Iako je današnji igrač Leipziga tek kratko igrao sa svojim vršnjacima u mlađim kategorijama.

- Iskreno, nikada u seniorskoj karijeri nisam zabio tri utakmice zaredom. Jesam, zabijao sam na dvije u nizu, ali na tri baš nikada. Mlađe kategorije neću ni gledati, tu se zabijalo redovito, haha. Sretan sam, igram dobro, dobio sam toliko željenu priliku, ali sve je to plod mog truda i rada koji sam uložio dok sam bio, ajmo reći u drugom planu. Znao sam da će mi se sve vratiti, da će ubrzo doći i mojih pet minuta - kaže nam Josip Brekalo, pa nastavlja:

- Sada se osjećam odlično. Uvijek vlada takvo raspoloženje poslije pobjede i zabijenih golova, sve vas to puni s još više samopouzdanja. A meni su golovi jako bitni, dobro znam gdje mi je mjesto, a sada i osjećam veliko povjerenje sa svih strana. Sve je to plod mog rada, stvari se polako počinju mijenjati. Osobno, znam da sam za ovakve partije bio spreman i ranije, samo što mi se neke stvari, iz tko zna kakvih razloga, nisu posložile na željeni način.

Foto: firo Sportphoto/DPA/PIXSELL

U glasu Josipa Brekala osjeća se veliko zadovoljstvo...

- Ma ja sam oduvijek siguran u sebe i pun samopouzdanja, a sada i na klupskoj razini sve dolazi na svoje. I svima pokazujem koliko vrijedim. Kada ste mlad igrač, treba vam kontinuitet igara, a to znači 10-ak utakmica u nizu, ali i da vas se ponekad istrpi kada krene loše. Tu moram uzeti primjer Danija Olma, Dinamo ga je istrpio i s njim sjajno pogodio. Bolji primjer od toga, za mladog igrača vam stvarno ne treba.

Mlada zvijezda Wolfsburga je nastavio...

- Sigurno da ćete kao mlad igrač, pogotovo na velikoj pozornici imati uspona i padova. Pa nitko ne može od mladog igrača očekivati da će svih 10 utakmica biti najbolji i zabiti gol. To je proces u kojem ja do sada, po svom mišljenju, nisam imao toliku podršku. I zbog toga nisam bio još bolji i ranije. No, vjerovao sam u sebe cijelo vrijeme, znao sam da ću iz tih situacija izaći još jači. I tako je i ispalo.

Foto: 24sata/Pixsell/Reuters

Što vam sada kaže trener Oliver Glasner?

- Hvali me, pričamo jako puno. Kaže kako je presretan, pa čak i oduševljen mojim igrama. I vjerujem da ću sada dobiti taj kontinuitet. Wolfsburg je zadnje tri godine bio u kriznim situacijama, pa im u klubu nije bilo primarno u planu razvijati mene kao mladog igrača. I to je realnost, bilo je krize, mladi tada jednostavno nisu bili u prvom planu. Ali, ja mislim da sam uvijek, kada bih dobio priliku, svoju šansu i iskoristio. No opet, kada bi se netko mijenjao iz početne postave, to bih najčešće bio ja. Na kraju se ispostavilo kako to za klub i nije uvijek bio dobar potez.

Kako vi gledate na VAR? Evo i prilikom vašeg posljednjeg gola Malmöu, se dugo čekala konačna odluka sudaca?

- Ajmo reći da ja već dvije godine igram uz VAR, puno i gledam utakmice na kojima se on koristi, pa znam kako to ide. Za nas napadače je najvažnije odraditi akciju do kraja. Prije to nije bilo tako, pomoćni sudac bi digao zaleđe i svi bi odmah stali. Sada sam bio siguran kako moj suigrač nije u zaleđu, bio sam koncentriran i nastavio igrati do kraja, pa zabio taj gol. Osobno, ja sam za VAR, ishodi utakmica će u konačnici biti pošteniji. Ali jasno mi je da VAR ima i negativnih konotacija, da se gubi ta čar, sve to stoji.

Wolfsburgova 'sedmica' nastavlja...

- Po meni su glupe situacije u kojima svi na stadionu vide kako se radi o zaleđu od tri-četiri metra, a akcija se mora nastaviti do kraja. Tu neki igrači trče sprinteve i po 50-ak metara, a svi znaju da je zaleđe. A uvijek postoji i mogućnost ozljeda ili nekih dobivenih udaraca u tim situacijama za koje svi znamo kako će se poništiti. No, vjerujem kako će se to još dosta mijenjati, ja sam ipak za VAR.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Wolfsburg i dalje igra na dva fronta, uz domaće prvenstvo, ostala vam je Europska liga...

- Mi smo na početku sezone zacrtali dva-tri plana. Biti konkurenti u borbi za novi izlazak u Europu, to sada i jesmo, proći grupnu fazu Europske lige, a tu smo napravili i stepenicu više, sada stigli do osmine finala. Nažalost, nismo ispunili očekivanja u Kupu, htjeli smo barem polufinale, a već smo ispali.

U Europskoj ligi sada vas očekuju dvoboji sa Šahtarom...

- Dobar je to ždrijeb, možda su Ukrajinci i favoriti, ali vjerujem da ni njima nije drago što su izvukli nas. I sigurno kako imamo svoje šanse za plasmanom u četvrtfinale. Već sam pričao sa suigračima oko tog ždrijeba, neki misle da smo mogli proći i bolje, pa sam im ispričao kako je moj Dinamo u dvije utakmice baš razvalio taj Šahtar. Gledao sam obje utakmice, već u Ukrajini je Dinamo morao pobijediti, a vjerojatno nikome ni dalje nije jasno kako su 'modri' ostali bez pobjede u Zagrebu.

Utakmice sa Šahtarom i zbog toga u Brekalu bude dodatne motive...

- Dinamo je mogao proći dalje u Ligi prvaka samo da je u Maksimiru svladao Ukrajince. Ma to je bila nemoguća utakmica, ali ona pokazuje i svu kvalitetu Šahtara. Oni su prava natjecateljska momčad, valjda 15 godina redovito igraju Europu. I imaju to iskustvo koje drugi nemaju. Pa evo, gledam većinu mojih suigrača iz Wolfsburga, pa i sebe osobno, mi skoro nikada prije nismo ni igrali Europu. A vjerujem kako će mi, zbog mog Dinama, golovi protiv Šahtara biti još i draži.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Uskoro slijedi novo reprezentativno okupljanje, kakva je vaša situacija? Hoćete li tu biti na raspolaganju U-21 vrsti ili ćete s A reprezentacijom ići na turnir u Dohu?

- Već sam pričao s oba izbornika, Zlatkom Dalićem i Igorom Bišćanom, sve smo dogovorili. U ožujku ću biti na raspolaganju A reprezentaciji, ona je u ovom trenutku prioritet.

Razmišljate li već i o Europskom prvenstvu?

- Da, lagao bih kad bih rekao drugačije. Oduvijek sam sanjao igrati za Hrvatsku na nekom velikom natjecanju, kao mali sam živio za ljeta kada bi bilo europsko ili svjetsko prvenstvo. Navijao sam i skakao po kući, a dao Bog da na ljeto budem dio naše reprezentacije, osjetim čari velikog natjecanja - završio je Brekalo koji je protiv Malmöa dobio i udarac u koljeno koje mu je malo nateklo. Ipak, tu ne bi trebalo biti problema, Brekalo bi već za vikend trebao biti na raspolaganju Wolfsburgu.