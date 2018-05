Brekalo: Konačno igram dobro, a Sosi sam već dao neki savjet

Josip Brekalo svakim je danom sve veća 'faca' u njemačkoj Bundesligi. Krilni napadač Wolfsburga pronašao je u završnici sezone pravu formu, pa bio jedan od ključnih karika svoje momčadi u pobjedama nad Kölnom i Kielom. Wolfsburg je u posljednjem kolu regularnog dijela Bundeslige svladao Köln 4-1, tako izborio dodatne kvalifikacije za ostanak u ligi, a naš je nogometaš po jednom zabio i asistirao te sudjelovao kod dva preostala gola svoje momčadi...

No, Brekalo je zabljesnuo i u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija atraktivno zabivši u pobjedi nad Kielom 3-1. Mladi nogometaš postaje sve veća zvijezda svoje momčadi, ali i miljenik navijača Wolfsburga. A Josip Brekalo je dan nakon utakmice s Kielom svoja viđenja spomenute utakmice podijelio s čitateljima 24sata...

- Dobro je, znali smo da će biti teška utakmica, pa i da je Kiel u vrlo dobroj formi, te odlična momčad. Nismo ih podcijenili, to je bilo najvažnije. Odmah na početku smo vidjeli kako smo kvalitetnija momčad, kontrolirali smo veći tijek dvoboja, bili opasni prema naprijed, a mogli postići još koji gol - rekao je Josip Brekalo pa nastavio:

- Šteta što smo primili taj jedan gol, ali moramo biti zadovoljni. Imamo dobar rezultat iz prvog dvoboja, to nam daje nadu i optimizam kako će u uzvratu sve biti kako treba. I sada ne bi više trebali strahovati za ostanak u Bundesligi.

Vi ste bili strijelac drugog pogotka za Wolfsburg, bila je to prava 'bomba' s ruba kaznenog prostora...

- Eto, nekako se u meni skupilo puno toga. Bilo je tu ljutnje zbog niza loših rezultata, pa sam natrčao na loptu i opalio po njoj iz sve siline. Izgledalo je lijepo, zakucao sam loptu u mrežu, bilo je to neobranjivo. I zbog toga nitko sretniji od mene.

Osjećate li sada veći pritisak? Ipak, ovo su utakmice vrijedne ostanka u ligi...

- Osobno ne. Stvarno, ne osjećam baš ništa veći pritisak nego u drugim utakmicama. Osjećam se jako dobro, ušao sam u pravu formu, vratilo mi se samopouzdanje. I sada sam pun vjere u sebe. U svemu tome uživam, zadovoljan sam posljednjim predstavama, a pritiska stvarno nema. Nadam se da ću zadržati takvu formu pa i u posljednjoj utakmici sezone biti pravi.

Vi ste se u posljednje vrijeme izdvojili kao jedan od najjačih aduta Wolfsburga. Čudi li vas to s obzirom da imate tek 19 godina?

- Ne čudi me, ja sam od prvoga dana svjestan svoje kvalitete i potencijala. Znam da to sve skupa do samog finiša sezone možda i nije došlo do izražaja, to je bilo zbog raznih faktora. Prvi dio sezone proveo sam u Stuttgartu, drugi u Wolfsburgu, a obje su momčadi baš u moje vrijeme upadale u rezultatsku krizu. Nije bilo dobrih rezultata, pa niti mene nije išlo. Ali, ovim utakmicama protiv Kölna i Kiela moram biti prezadovoljan. Nagradila me i želja i trud, meni se to vratilo u najbolje vrijeme.

Koliko ste zadovoljni svojom sezonom? Imate 19 godina, iza sebe čak 31 utakmicu u sezoni i sada šest golova...

- Hm, moja sezona? Kao prvo svjestan sam i znam da mogu još puno bolje. Imam još dosta 'lufta' prema naprijed, samo da dohvatim još veći kontinuitet igara. Imam dojam da sam ove sezone stalno tražio pravu formu, pa kad bih je uhvatio, onda bi iz tko zna kakvih razloga ispao iz momčadi. I onda se ponovo trebao vraćati. To je normalno za njemačku Bundesligu, treneri u teškim situacijama nekada nemaju povjerenja u mlade igrače. I sve do finiša sezone nisam došao do pravog izražaja.

Josip Brekalo je nastavio...

- Cijelo vrijeme treniram odlično, maksimalno sam fokusiran, a na kraju moram biti zadovoljan i svojim brojkama. Ali, znam da moram još bolje, siguran sam kako ćete već sljedeće sezone svi gledati još boljeg i efikasnijeg Josipa Brekala.

Koji vam je gol ove sezone bio najdraži?

- Najveći osjećaj sreće i zadovoljstva, pa i prave euforije osjetio sam nakon gola Borussiji Dortmund. Bila je to prva velika pobjeda Stuttgarta nakon povratka u Bundesligu, a ja sam na koncu bio čovjek odluke. To je sigurno trenutak koji ću zauvijek pamtiti. Ali, svi golovi, pa i ove posljednje utakmice protiv Kölna i Kiela su za mene od velikog značenja. Stvarno sam protiv Kölna odigrao sjajno, a onda u ogledu s Kielom samo nastavio u tom tonu.

Je li vam dvoboj protiv Kölna najbolja utakmica karijere?

- Može se i to tako reći, baš sam bio razigran, vjerovao sam u sebe. Od prve minute sam krenuo maksimalno, u svaki duel, na svaku loptu išao sam sto posto, pa me na kraju to sve nagradilo. I naravno, nema ljepšeg osjećaja kada u tako važnoj utakmici vrijedne ostanka u ligi, na takav način pomognete svojoj momčadi.

Plašite li se neuspjeha u uzvratnom dvoboju s Kielom? Vrti li vam se u glavi što ako Wolfsburg ispadne u drugu ligu?

- Ne, nimalo se ne plašim takvog scenarija. Svjestan sam da smo bolji od Kiela, to smo pokazali već u prvoj utakmici. Nema straha, bit ćemo bolji i u uzvratu, tako osigurati ostanak u Bundesligi.

U vaš bivši klub (Stuttgart) stiže Borna Sosa...

- Borna Sosa i ja smo veliki prijatelji, čujemo se svakodnevno, pa znamo se praktički cijeli život. I naravno da sam mu već dao neke savjete. Strašno mi je drago zbog njega, odlaskom u Stuttgart napravio je kvalitetan iskorak. Riječ je o jako dobrom klubu velike tradicije koji iza sebe ima vojsku pravu navijača, a što je najbitnije oni uvijek daju iskrenu podršku mladim igračima. Stuttgart je za Sosu izdvojio velik novac, pa to je rekordan transfer u klupskoj povijesti. I on će tamo sigurno dočekati šansu, samo neka se trudi i radi, vrlo brzo će postati jako bitan igrač za Stuttgart.

I za kraj, nema vas na širem popisu Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo u Rusiji...

- A što da kažem na tu temu? Sigurno da sam htio biti dio te vrste, svakome je san biti dio reprezentacije, pogotovo na takvim velikim natjecanjima. Ali, svjestan sam ja svega, i toga da sam mlad, da moje vrijeme tek dolazi. I zbog toga nikome ne mogu ništa zamjeriti, a Hrvatskoj od sveg srca u Rusiji želim velike uspjehe - završio je Brekalo.

