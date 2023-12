Brekalo se vraća u Dinamo?! Ima tri ponude, ali želi doma...

Dinamo misli ozbiljno. U Maksimiru su shvatili koliko je važna titula, koliki je ulog na kocki i odlučili se ne kockati s postojećim kadrom. No ovaj put ne dovode "no name" igrača već hrvatskog reprezentativca, igrača koji je bio na posljednjem Europskom prvenstvu i koji bi bio ogromno pojačanje.

Riječ je o Josipu Brekalu, krilnom napadaču koji trenutno igra u Fiorentini. I vjerojatno bi tako i ostalo da na klupi Viola nije Vincenzo Italiano, čije rošade nisu razumljive ni shvatljive niti jednom navijaču Fiorentine. Primjerice, u utakmici protiv Napolija u Napulju, Josip je zabio prekrasan gol, bio je najbolji igrač utakmice u pobjedi Fiorentine 3-1, da bi nakon toga u sljedećih devet utakmica dobio ukupno 62 minute!

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Od toga u sedam utakmica nije dobio niti minute. Neshvatljiv potez o kojem su se raspisali i navijači Fiorentine na klupskim forumima, no takva je politika trenera Fiorentine. Za one koji slabije prate, Fiorentina je momčad s vjerojatno najvećom konkurencijom na pozicijama krilnih napadača, a Josip, iako je svaku priliku iskoristio, nikad nije mogao dobiti tri utakmice zaredom.

Foto: MASSIMO PINCA/REUTERS

Italiano ga koristi u rotaciji, u kup utakmicama i Konferencijskoj ligi, no premalo je to prostora za igrača Josipovog kalibra. Stoga bi povratak u Dinamo bio idealna opcija. Nema dvojbe da bi Josip odmah zauzeo poziciju krilnog napadača, na kojoj Jakirović koristi Gabriela Vidovića, koji, to je i više nego očito, nije za tu poziciju.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Josip bi podigao kvalitetu Dinama, igrač koji iza sebe ima Bundesligu i Serie A, u nogama utakmice protiv Bayerna, Borussije, Juventusa, Intera, Milana odmah bi radio razliku u hrvatskom prvenstvu. Svjesni su toga u Dinamu, a svjestan je toga i Josip. Uostalom, igrama u HNL-u i Dinamu do reprezentacije su došli Bruno Petković, Mislav Oršić, Luka Ivanušec, a najbolji primjer je Martin Baturina, koji je pozvan za susrete protiv Latvije i Armenije. I to isključivo igrama u Dinamu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Josip je vrlo cijenjen u Serie A i ima tri ponude, no njegov prvi izbor je Dinamo. Kao što je Dinamov prvi izbor Josip. E, sad, da se samo njih pita, Josip bi bio Božićni poklon Dinamovim navijačima, no blagoslov mora dati i Fiorentina.

Josip Brekalo bio bi pravi potez, najzvučnije ime koje je u zadnjih desetak godina stiglo u Dinamo. I najava boljeg Dinama. Igrač u najboljim godinama, s ogromnim iskustvom iza sebe, bio bi ono što Dinamu treba. Samo da Fiorentina popusti...