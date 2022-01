Glamurozan život najpoznatijeg para današnjice dobit će ekranizaciju u novom, što se pretpostavlja, Netflixovu hitu. Dokumentarna serija naziva 'I Am Georgina' premijerno izlazi u četvrtak 27. siječnja i sadržaj će biti privatnog karaktera iz svakodnevice popularnog para.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ljubavni i intimni odnos najpopularnijeg nogometaša današnjice Cristiana Ronalda i njegove odabranice Georgine Rodriguez prožet glamuroznim životom na visokoj nozi zaživjet će na malim ekranima u serijalu koji će podrobnije prikazati život nogometaša Manchester Uniteda i manekenke.

Godišnji odmori na luksuznim jahtama, letovi privatnim mlažnjacima, kako se troši oko 250.000 kuna na dvije boce vina ili milijun i tristo tisuća kuna na ručne torbice... Svatko koga zanima dobit će po nešto u serijalu kojim će Netflix, procjenjuje se, uprihoditi pozamašan iznos.

No, cijela pompa otkrila je poneke i ne tako dirljive momente. U traileru za novi dokumentarac tvrdi kako "zna kako je to ne imati ništa i kako je to imati sve." A onda su se javili i pojedinci njezine zaboravljene obitelji.

- Pomagao sam ju odgajati i brinuo se o njoj i njezinoj sestri. Kupovao sam im odjeću, plaćao struju i vodu. Sve sam radio što je trebalo. Georgina je živjela kod mene dok je bila tinejdžer, sve dok joj nisu oca vratili u Argentinu - rekao je Jesus Hernandez, njezin ujak, piše The Sun.

Georginin otac Jorge 'zaglavio' je u zatvoru nakon što je uhvaćen kako šverca oko milijun kuna vrijedan kokain.

- Nikada ju ništa nisam tražio. Nazvala je možda jednom ili dva puta otkako sam saznao da izlazi s Cristianom Ronaldom. Možda nas se srami i smatra da je bolja od nas jer ne živimo u luksuzu. A kada joj je otac Jorge preminuo... Nitko nam nije rekao. Stvarno ne znam zašto nam Georgina nije javila. Probao sam ju kontaktirati. Pa sam i pisao Cristianu na Facebooku. "Imaš najgoru ženu na svijetu uza sebe. Ako želiš znati više, javi se", napisao sam mu - rekao je Jesus Hernandez, dok je njegova supruga Lidia rekla:

- Prestala je zvati ujaka i baku onog dana kada je rodila. Probali smo ju nazvati, ali izgleda da je promijenila brojeve. Sada će svi saznati kakva je besramna osoba. Zašto nam nije rekla da joj je otac preminuo? Stvari poput takvih se ne skrivaju...

Georgina je imala teško djetinjstvo i odrasla je u Jaci, gradiću u sjeveroistočnoj Španjolskoj. Majka joj je Španjolka Ana Maria Hernandez, a otac joj je bio Argentinac Jorge Rodriguez.

Unatoč tome što je neko vrijeme živjela kod ujaka Jesusa, udaljila se od obitelji kada je upoznala Cristiana Ronalda, tvrde iz obitelji. Toliko da njezina baka Juana Escarabajal nikada nije upoznala svoju unuku Alanu Martinu (4), njihovu kćer.



- Vidjela sam ju jednom i to na fotografiji koju je Georgina poslala kada je Alana Martina bila još mala - rekla je Juana, prije nego što je u dobi od 80 godina preminula od srčanog zastoja.

Georgina ima i polusestru Patriciju Rodriguez.

- Sjećam se jednom, bio je rođendan moga sina. Pitala sam Georginu bi li mogla zamoliti Cristiana da potpiše majicu za njega i rekla je "ne". Nije ga htjela gnjaviti jer je bio na odmoru - prisjetila se Patricia.

Ona, kao i njezina majka Ana Maria te Cristianova Maria Dolores Aveiro, neće sudjelovati u novom dokumentarnom serijalu, ističe The Sun.

Ipak, Georgina navodi da je u dobrim odnosima s drugom sestrom Ivanom Rodriguez, kao i s majkom Anom Mariom.

- To je moj šou i one neće sudjelovati jer se okolnosti nisu poklopile. Moja sestra (Ivana), mama i ja smo oduvijek bile obitelj i vrlo bliske - istaknula je Georgina proteklog tjedna.