Briselski poučak: 'Modri, od samog starta krenite u juriš'

Miroslav Slepička dao je gol odluke, a bilo je veliko pitanje hoće li uopće i igrati u toj utakmici. Imao je visoku temperaturu i u zadnji čas sam odlučio da igra, prisjetio se Kruno Jurčić, bivši trener Dinama, velike pobjede u Bruxellesu u prosincu 2009. godine.

Dinamo je te večeri u prijestolnici Europske unije pobijedio 1-0, ta ga je pobjeda zadržala u igri za prolazak skupine. Bila je to momčad u kojoj su igrali Butina, Mandžukić, Badelj, Lovren, Robert Kovač...

- Kako smo prvu utakmicu u Zagrebu izgubili 2-0, Belgijci su mislili da će nas lako dobiti kod kuće. Sjećam se dobro da je na stadionu bio šok i prava nevjerica kad smo pobijedili. Taktički smo izgledali briljantno u toj utakmici - rekao je tadašnji trener Jurčić, koji sad vodi Bani Yas u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i s tim klubom radi dobar posao.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Čeh Slepička je zabio, a za gol mu je asistirao Ivan Tomečak, danas član belgijskoga Club Bruggea.

- To mi je najvažnija i jedna od najljepših asistencija u karijeri. Sammir me pronašao dugom loptom, a ja sam je Slepički ubacio vanjskim dijelom kopačke ispred Oliviera Deschachta - kaže nam Tomečak, koji je veliki optimist uoči utakmice drugoga kola Europske lige u četvrtak.

- Anderlecht je na početku sezone izgledao dobro, ali sad je potpuno pao u formi. Naprijed je opasan, stvara prilike, ali sad ga muči i realizacija. Najveća prilika Dinama je obrana belgijske momčadi. Oni su tu vrlo ranjivi. Napad Dinama to mora iskoristiti, igrači Anderlechta puno griješe kad ih se stisne na pravi način - dodao je Tomečak, koji odlično poznaje belgijsku momčad.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kruno Jurčić iz UAE-a pozorno prati kako igra njegov Dinamo. Kad stigne, pogleda utakmice, zasad je pun pohvala za “modre”.

- Ovaj Dinamo zasad zaslužuje velike komplimente - kaže nam Kruno.

Sviđa mu se način na koji Nenad Bjelica sve to vodi.

- Bjelica je to sve dobro posložio. To je momčad koja nema velikih zvijezda, ali je trkački i taktički jako dobra. Ovakav Dinamo itekako može nauditi Anderlechtu u gostima. Sigurno je da se “modri” mogu nositi s jakim momčadima ove sezone. Sve se to vidjelo protiv Fenerbahčea - dodao je bivši trener.

Ako se ponovi 2009. godina, onda “modrih” eto na pragu sna, na pragu proljeća u Europi. Četvrtak je velika prilika za skalp.