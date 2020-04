Britanac poručio: Kakav Vaso, dajte mi pare i dajte Soldića!

Hrvatski borac Roberto Soldić prvak je KSW-ove velter kategorije, a titulu je trebao braniti protiv Litavca Mariusa Žaromkisa.

Ta borba otkazana je zbog korone, a sada se na Instagramu oglasio još jedan borac i rekao - dajte mi Soldića! Radi se o Bellatorovom borcu Paulu Daleyju koji je neko vrjieme proveo i u UFC-u.

Daley ima 37 godina, odlučio je odraditi još tri borbe do mirovine, a onda je na Instagramu upitao pratitelje koga bi htjeli vidjeti u te tri borbe. Pratitelji su bili jasni - Roberta Soldića!

Ipak, i Daleyju je jasno da je problematično to što se borci nalaze u dvije različite organizacije, no itekako je izrazio želju i urgirao čelnicima da do nje dođe.

Označio je čelnike obaju organizacija, označio je i profile organizacija i poručio - dajte mi ga! A s njim i novce..

- Sviđa mi se ta borba, ali mora biti dobra svota novca i mora biti za KSW pojas. Pošaljite mi ugovor - napisao je Daley.

Jedan pratitelj predložio je borbu s 'Vasom Psihopatom', a Daley se tada našalio: S kim?!