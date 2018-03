Britanci zovu na bojkot SP-a: Putin će ga koristiti kao Hitler

Putin će Svjetsko prvenstvo iskoristiti u propagandne svrhe kao što je Hitler iskoristio Olimpijske igre 1936., rekao je član britanskog parlamenta i laburist Ian Austin pa dodao:

- Ideja da Putin predaje trofej svjetskog prvaka kapetanu pobjedničke momčadi, ideja da to koristi kao PR vježbu kako bi veličao brutalni i korumpirani režim za koji je odgovoran ispunjava me užasom! Engleska bi trebala odustati od nastupa u Rusiji. Nema šanse da ja odem tamo, jer će to biti promidžba Putinovog režima - rekao je.

Ovaj komentar uzbrukao je loše odnose Velike Britanije i Rusije i samo ojačao stavove onih koji već neko vrijeme zastupaju mišljenje da bi Engleska nastup na Svjetskom prvenstvu morala - bojkotirati!

- Potpuno ste u pravu. Mislim da je usporedba s 1936. ispravna - odgovorio je ministar vanjskih poslova Velike Britanije Boris Johnson na Austinove komentare i tako potvrdio kako će pritisak na Engleski nogometni savez sve više rasti u narednim tjednima.

Nastavak je to diplomatskog rata Rusije i Velike Britanije koji je nastao nakon što su na britanskom tlu otrovani bivši ruski špijun Sergej Skripal i njegova kći, za što su Britanci optužili Rusiju.