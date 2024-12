Brodić otkrio: Marić mi je rekao da dovode mladog napadača. Nisam shvatio zašto me tjeraju

Nikad se u karijeri nisam našao u ovakvoj situaciji, da nemam napadača, rekao je Nenad Bjelica kad je dortmundskoj Borussiji morao sučeliti momčad bez špice. Jer Brunu Petkovića je toliko forsirao da ga je izgubio na više od mjesec dana, a Sandro Kulenović također se ozlijedio. Mnogi su se tada sjetili kako se Dinamo olako riješio Frana Brodića, momka koji je zabio itekako važne golove u lanjskom pohodu na titulu.

Fran Brodić (27) otišao je u mađarski Ujpest i ima po pet golova i asistencija u polusezoni.

U intervjuu za Sportske novosti ispričao je zašto je otišao iz Dinama:

- Meni su rekli da mogu ostati, ali da sportski direktor želi dovesti trećeg napadača, mlađeg, bez obzira ostao ja ili ne. Onda bismo bili četvorica. Logično je da bi mene vjerojatno gurnuli na četvrtu opciju, zato što bi taj neki mlađi došao. Ja sam si rekao: 'Kad bih igrao koliko sam igrao prošle sezone, potpisao bih odmah!' Ono je bilo super, meni i Kulenoviću. Dobro, Petković je bio nešto ozlijeđen, ali mijenjali smo se, igrali smo i jedan od nas dvojice s Petkom te smo sva trojica bili zadovoljni. I zabijali smo.

Sportski direktor Marko Marić rekao vam je da možete ostati, ali da će on dovesti trećeg napadača te da je za vas bolje da odete?

- Da. Da. Tako je, da. Lijepo je igrati u Ligi prvaka, ali moram naglasiti da sam sretan u Ujpestu. Ne mislim da je dolazak tamo bila pogreška, upravo suprotno, to je jako dobar klub.

Dakle, da ste znali da neće doći taj treći napadač, onda biste ostali?

- Do tog razgovora nisam ni planirao otići dok se nije pojavila ta tema da moram otići. Mislim da moram otići... Da je bolje da odem jer, kao, u Dinamu neću puno igrati budući da dolazi treći napadač. Na kraju, eto, taj nije došao, i sad je ispalo da je Dinamo ostao na dva napadača, da je potom bio na jednom napadaču, i da Kulenović ima neke probleme.

I da je protiv Borussije u Ligi prvaka igrao bez napadača.

- Da. Nije ispalo najbolje za Dinamo, sigurno bi im dobro došao treći napadač. Nekoga pod hitno moraju nabaviti.

Tako se nesretno poklopilo. Očito je, pogotovo zbog Petkovićevih čestih ozljeda, da su Dinamu potrebne tri špice.

- Moraju dovesti još jednog napadača, a to neće biti lako. Ako kupe stranca, mora biti bolji od domaćeg, a opet treba naći domaćeg koji će biti dovoljno dobar, brzo će se prilagoditi i neće se žaliti što je na klupi. Meni nije bilo jasno zašto me se tjera. Tu sam iz Zagreba, domaći dečko, svi me znaju. Pošten sam, šutim, radim i nikad se ne žalim na nešto posebno. Ali dobro, to je bila njihova odluka, poštujem njihovu odluku. Tako je bilo kako je bilo...