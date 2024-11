Brojčano manji Boysi nadglasali domaćine, a Slovaci mislili da je Dinamov stadion Kantrida...

Još tijekom jutra navijači Dinama okupirali su kafiće u centru Bratislave. Iako su kružile svakakve priče o mogućim sukobima s Delijama, sve je prošlo u miroljubivom tonu i bez najmanjeg incidenta. Odzvanjali su hitovi Novih fosila, pivo se točilo u potocima, a plan im je bio u korteu doći do stadiona Tehelne Pole. Ipak, kako to nisu ranije najavili, policija im je zabranila pa je taj korteo trajao tek tristotinjak metara. Ušli su u autobuse i prevezli su ih do stadiona.

Pokretanje videa... 00:50 Navijači Dinama u Bratislavi | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Domaćini su ispred stadiona organizirali glazbu, igre i čak kviz za navijače. Jedan od njih bio je o Dinamu, slovački navijači imali su priliku pokazati koliko poznaju hrvatskog prvaka, ali neki se nisu proslavili. Nekoliko njih mislilo je da se stadion 'modrih' zove Kantrida, ali uspjeli su nekako pogoditi da je navijačka skupina Bad Blue Boys i da Zlatan Ibrahimović nikada nije igrao za hrvatskog prvaka.

Susret Slovana iz Bratislave i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo je u rekordnom roku rasprodao sve ulaznice za Bad Blue Boyse, ukupno 1125, ali znate da su Hrvati majstori kada se treba snaći pa su ostali navijači pronašli način kako do ulaznice. Kada su Boysi kročili na tribine krasnog zdanja u Bratislavi, zaorile su se Dinamove pjesme. Iako brojčani manji, nadglasavali su se s navijačima Slovana i uspjeli ih pobijediti u toj 'utakmici'. Domaćini su se bojali kako stadion neće biti pun, ali bio je skoro pa krcat i pola sata uoči početka.

Sergej Jakirović uveo je 'modre' u Ligu prvaka, njegov posao nastavio je Nenad Bjelica, ali bivši trener ovaj put prati svoj klub s tribina. Tijekom dana bodrio je sina Leona u utakmici Lige prvaka mladih pa je odlučio pogledati i večerašnji spektakl na stadionu Tehelne Pole.