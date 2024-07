Brončani Maričić: Manipulirao sam sebe i uspio sam. Nadam se da me sad neće probuditi iz sna

Miran Maričić (27) donio je Hrvatskoj prvu olimpijsku medalju na Igrama u Parizu. Bjelovarac je fantastično pucao u finalu zračne puške na 10 metara, ispred njega završili su samo svjetski prvak Victor Lindgren iz Švedske i svjetski rekorder Lihao Sheng iz Kine. Drugi hrvatski predstavnik u finalu Petar Gorša završio je šesti.

Pokretanje videa... 01:05 Miran Maričić osvojio broncu! Prva hrvatska medalja u Parizu | Video: 24sata Video

- Hvala na čestitkama, nije bila mirna ruka, jako napeto finale, dečki su držali visoku decimalu, 10,5 nije puno značilo, trebalo je pucati 10,6 ili 10,7. Imao sam grešku, jako sam se mučio da se uspijem koncentrirati, broj otkucaja srca bio je visok, ali očekivati je da u finalu to ne uspije. Na kraju bronca, snovi su mi se ostvarili - rekao je Maričić za HRT i nastavio:

- Nadam se da me netko neće probuditi iz sna ujutro, san mi se ostvario. Nakon svih medalja jedna olimpijska, sad mi je oko vrata. Ne mogu vjerovati.

Maričić si nije htio stvarati pritisak medalje.

- Zadnja godina bila je izrazito teška, forma jako dobra. Cijela godina je išla u smjeru te kvote, put je bio težak i on me odveo do ove medalje. Upoznao sam sebe kao sportaš i kao osoba. Cijenim jako sebe, bio sam finalist, sad sam medaljaš. Žao mi je što Petar i ja nismo završili skupa na podiju kao 2018., nastupamo još na 50 metara i vjerujem da možemo imati dobar nastup.

Shooting - 10m Air Rifle Men's Victory Ceremony | Foto: Amr Alfiky

Što je proživljavao od trenutka kad je saznao da je među osam pa do odlučujućeg raspucavanja za medalje?

- Nakon što sam vidio da sam u finalu, velik mi je kamen pao sa srca, želja je bila ući u finale i onda ću imati priliku ostvariti snove. Sad se ostvarilo. Zadovoljan sam zbog Tokija, što me pripremio za ove Olimpijske igre. Tamo nisam bio najbolji u zračnoj puški, ali jesam u malom kalibru. Pristup je bio drugačiji, nisam htio shvaćati da je ovo nešto veliko, pokušao sam manipulirati sebe i uspio sam. Kvalifikacije su bile na jako visokom nivou, do 40. hica držao sam prosjek 10,6, što je bilo nevjerojatno.

Malo je nedostajalo do srebra, izgubio ga je slabijim zadnjim hicem, ali ne zamjera si ništa.

Shooting - 10m Air Rifle Men's Final | Foto: Amr Alfiky

- Nevjerojatno je biti pokraj njih dvojice. Kinez u zadnje dvije godine puca nevjerojatne rezultate, on je bio neupitni favorit za zlato. Šveđanin je svjetski prvak, ekipa je nevjerojatna.

Još nije gotov s nastupom na Igrama, u srijedu s Goršom nastupa u trostavu na 50 metara.

- Bit će malo slavlja, mora biti. Olimpijska medalja mora se proslaviti, sad ću opuštenije pristupiti malom kalibru na 50 metara. Jesu li stigle čestitke iz Bjelovara? Nisam još pogledao mobitel - zaključio je Miran Maričić.