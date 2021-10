Kao dugogodišnji dirigent Interove igre i jedan od najzaslužnijih za osvajanje naslova prošle sezone, Marcelo Brozović (28) je uvijek vruća roba na tržištu. A ako se nešto naglo ne promijeni, tu vruću robu bi ostali klubovi mogli ugrabiti za nula kuna.

Sjajnom veznjaku ovo je šesta godina u Interu i potencijalno posljednja. Ugovor mu istječe na kraju sezone, a problemi su se pojavili u pregovorima oko novog ugovora. Dok je Inter spreman ponuditi mu povišicu s 3,5 na 4 milijuna eura godišnje, Brozović traži pet. I tu je sve zapelo.

Nerazzurri se više ne mogu razbacivati novcem pa svaki novčić nekoliko puta važu. Zbog korona-krize bili su primorani prodati Hakimija i Lukakua i smanjiti plaće nekim igračima, no Brozović ne pristaje na to i traži povišicu. Požalio se na to i direktor Giuseppe Marotta.

- Sretan sam što vam mogu reći da smo skoro sve dogovorili s Nicolom Barellom i Lautarom Martinezom. Ubrzo bi trebali potpisati novi ugovor. S druge strane, s Brozovićem smo puno dalje od dogovora. Međutim, vjerujem da ćemo i to riješiti - kazao je on.

Ukoliko se nešto ne promijeni u međuvremenu, Broz će već na zimu moći pregovarati s ostalim klubovima jer mu sljedeće ljeto istječe ugovor. A s tim su vrlo dobro upoznati brojni velikani.

Manchester United već neko vrijeme zainteresiran je za hrvatskog reprezentativca, a kako znamo da je United najtanji baš u veznom redu, Brozović bi bio idealno pojačanje. Fred i McTominay nisu pokazali da kvalitetom zaslužuju nositi dres 'crvenih vragova', a Nemanja Matić je polako u veteranskim godinama pa momčadi Olea Gunnara Solskjaera fali dirigent i klasni veznjak koji će to sve povezati. A to Marcelo upravo radi i u Interu već godinama.

- On je za nas jednostavno - nezamjenjiv. Postoji razlog zašto je igrao kod svih trenera koji su ga vodili, ipak to nešto znači - govori trener Simone Inzaghi. A i te riječi nešto moraju značiti klupskim čelnicima...

Zainteresiran su i Tottenham, Liverpool, PSG, a navodno se zanima i Barcelona jer Sergio Busquets je već pomalo u godinama. Potencijalnih kupaca nimalo ne fali, a sada je sve na Interu. Ako mu ne ponude traženu svotu, Broza ćemo sljedeće sezone gledati u nekom drugom klubu.

Marcelo je u Inter stigao u siječnju 2015. iz Dinama i odigrao je 244 utakmice (25 golova i 32 asistencije), te bio nezamjenjiv u šampionskoj momčadi prošle sezone. Tržišna mu je vrijednost 40 milijuna eura, za Hrvatsku je u 65 utakmica zabio sedam golova.