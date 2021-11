Prethodne dvije sezone Inter je zapeo u grupnoj fazi Lige prvaka, a nakon početka nove sezone, navijače je bio strah da se ne ponovi isto. Izgubili su od Real Madrida u prvom kolu pa potom remizirali sa Šahtarom. Situacija nije bila dobra, opet se pojavila panika. A u takvim situacijama najbolje je ključeve momčadi predati hladnokrvnom Marcelu Brozoviću (28).

Upravo je hrvatski reprezentativac razlog zašto je Inter stigao na korak od osmine finala Lige prvaka i zašto sve ima u svojim rukama. Nerazzurri su sinoć u Tiraspolu pobijedili Šerif 3-1 u 4. kolu grupne faze te skočili na drugo mjesto, a Broz je briljirao pa zasluženo ponio titulu igrača utakmice.

Mučili su se Nerazzurri protiv žilavih Moldavaca koji su rušili Real i Šahtar, no kada je vidio da je vrag odnio šalu, Marcelo Brozović je preuzeo sve u svoju desnicu. Prvo je briljantno ljevicom zavaljao pola obrane Šerifa pa desnom nogom sjajno pogodio za 1-0 u 54. minuti. I nakon toga se sve otvorilo. A domaćini nisu imali rješenje za hrvatskog reprezentativca.

Bio ga je pun teren, kada igrači Intera nisu znali što s loptom, ona je išla u njegov sef. Razigravao je, diktirao tempo, zatvarao, sjajno se nadopunjavao s Barellom.

Broz je izveo i korner nakon kojeg je Škriniar povećao vodstvo, a u završnici je asistirao Sanchezu za novi gol.

- Sad smo mi krojači svoje sudbine. Jedino bitno bilo je da pobijedimo. Igrali smo dobro, napadali i nismo dopustili kontre. Mi uvijek dajemo 100 posto od sebe da pobijedimo. Što nam je trener rekao na poluvremenu? Da se strpimo i da brzo okrenemo loptu i da ćemo zabiti sigurno. Jedino što se računa je pobjeda - kazao je fantastični Brozović nakon utakmice.

Nije bilo dileme. Uefini dužnosnici nisu morali puno razmišljati pa su mu dodijelili nagradu za igrača utakmice. I vjerovali ili ne, jedini je igrač Intera koji je ove sezone u Ligi prvaka dobio nagradu za igrača utakmice. Popunila je njegove vitrine nakon remija sa Šahtarom i pobjede protiv Šerifa u prošlom kolu. I to dovoljno govori o kakvoj igračini je riječ. Ove sezone nastupio je u svih 15 utakmica i jedan od rijetkih koji je gotovo sve utakmice odradio u punoj minutaži.

- Brozović je nezamjenjiv za Inter, igra gotovo svaku utakmicu svih 90 minuta, a u Tiraspolu ga je teren bio pun. Zabio je svoj prvi gol u Ligi prvaka u 27. nastupu, ali ne samo to. Trčao je više od svih ostalih, krpao sve rupe koje su nastajale i spašavao suigrače, a uz to je izveo korner nakon kojeg su zabili Sanchez i Škriniar. Ma ovaj Broz je neprocjenjiv za Inter. Postoji malo igrača poput Brozovića. On je atipičan, ali kompletan igrač. Takvih je malo u Europi - piše La Gazetta dello Sport.

Talijani - oduševljeni. Svjesni su da je u svijetu jako malo igrača Brozovićevog kova. I s razlogom se čelnici Intera pribojavaju da bi mogli ostati bez njega. Ugovor mu istječe na ljeto, velikani već kucaju na vrata jer nema tog kluba koji ne bi htio dovesti hrvatskog nogometaša i to besplatno. Dogovora još nema, klub nudi plaću od četiri milijuna eura, Marcelo zna da vrijedi više pa traži pet.

Inter se svim silama trudi da zadovolji hrvatskog nogometaša, no ako se to ne dogodi do zime, Broz će već tada moći pregovarati s ostalim klubovima. Uostalom, forma je sve bolja, a broj potencijalnih klijenata se samo povećava. Tko ne bi htio u svojim redovima imati ovakvog maestra... Na gubitku će biti talijanski velikan i zbog toga nemaju što razmišljati nakon ovakve partije.

Marcelo je u Inter stigao u siječnju 2015. iz Dinama i odigrao je 257 utakmice (26 golova i 35 asistencije), te bio nezamjenjiv u šampionskoj momčadi prošle sezone. Tržišna mu je vrijednost 40 milijuna eura, za Hrvatsku je u 65 utakmica zabio sedam golova.