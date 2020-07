Prije \u010detiri godine Brozovi\u0107 je napravio sli\u010dan prijestup u Hrvatskoj. Dvaput je u svojoj Velikoj Gorici pro\u0161ao kroz crveno, a napuhao je 0,87 promila. I to s bez voza\u010dke dozvole koja mu je oduzeta dva mjeseca ranije.

<p>Hrvatski nogometni reprezentativac <strong>Marcelo Brozović</strong> (27) divljao je u milanskoj bolnici San Carlo, piše <a href="https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Inter/31-07-2020/brozovic-furioso-pronto-soccorso-san-carlo-medici-chiamano-carabinieri-380805802195.shtml" target="_blank">La Gazzetta dello Sport</a>.</p><p>Veznjak Intera došao je na hitnu s prijateljem, također hrvatskim državljaninom (42), koji je ozlijedio nogu, te inzistirao da ga odmah prime iako je bilo i težih slučajeva od njegova.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Brozovićev penthouse u Milanu</strong></p><p>Kako piše poznati talijanski dnevnik, Brozović je počeo galamiti, a osoblju bolnice učinilo se i da je pod utjecajem alkohola pa su pozvali karabinjere koji su ga pokušali smiriti.</p><p>Isprva ih nije poslušao, tvrdi Gazzetta, i nastavio je divljati, a nakon što su mu rekli da će snositi teže kaznene posljedice ipak se primirio i ispričao pacijentima u čekaonici i liječnicima.</p><p>Novi je to eksces hrvatskog nogometaša u Italiji samo nekoliko dana nakon što je, zbog vožnje pod utjecajem alkohola, ostao bez vozačke dozvole.</p><p>Uhvaćen je tada u pijanoj vožnji u Rolls Royseu vrijednom 300.000 eura, i to nakon što je prošao kroz crveno. Napuhao je 0,6 promila, oduzeli su mu vozačku na šest mjeseci, ali i auto, a Inter ga je kaznio sa 100.000 eura. No ostao je normalno konkurirati za utakmice.</p><p>Nedugo nakon toga na Instagramu se našalio na vlastiti račun objavivši fotografiju s opisom "Obećajem, samo voda". Komentirali su to suigrači iz reprezentacije.</p><p>"Imaš novi nadimak #gaziranavoda", napisao je Ivan Perišić.</p><p>"Znači, lagano taksi!", nadovezao se Dejan Lovren.</p><p>Prije četiri godine Brozović je napravio sličan prijestup u Hrvatskoj. Dvaput je u svojoj Velikoj Gorici prošao kroz crveno, a napuhao je 0,87 promila. I to s bez vozačke dozvole koja mu je oduzeta dva mjeseca ranije.</p><p>Veznjak "vatrenih" fantastičan je na terenu i na tome mu nitko ne može prigovoriti, jedan je i od dokapetana Intera, ali očito se nikako ne može primiriti izvan terena...</p>