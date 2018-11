Brozović inspirirao i Nijemce: Protiv 'Oranja' izveli krokodila

Potez Marcela Brozovića kojim je spasio gol Intera protiv Barcelone polako ulazi u legendu. Osim što je sam veznjak tom potezu dodijelio poseban nadimak 'krokodil', odlučio ga je dodatno popularizirati na Instagramu na koji je stavio sliku sebe obučenog u - krokodila...

Foto: Instagram

Čini se da je njegova 'propaganda' upalila jer je taj potez ponovljen i na večerašnjoj utakmici Njemačke i Nizozemske!

Marcelo Brozovic has started a new trend 😆



Joshua Kimmich has done it now! pic.twitter.com/5WhTZaw0Kx