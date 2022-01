Marcelo Brozović (29) zasigurno bi bio vruća roba na nogometnom tržištu ovog ljeta kad mu ističe ugovor s Interom. Ipak, nerazzurri pod svaku cijene žele zadržati zahvalnog veznjaka bez kojeg nijedan trener na klupi 'crno-plavih' nije mogao zamisliti početnu postavu.

- Što nedostaje? Potpis i službeno priopćenje. Samo to. Ostalo je praktički dogovoreno. Inter i Brozović ponovno će se vjenčati - piše Gazzetta.

Ugledni talijanski list tvrdi da je dogovorena suradnja do 2026., a hrvatskom reprezentativcu će za svaku godinu ugovora na račun kapnuti fiksnih šest milijuna eura, a raznim bonusima Brozović može zaraditi još dodatni milijun. Službeno priopćenje Intera o produljenju suradnje s Brozovićem očekuje se nakon utakmice Superkupa (Juventus, 12. siječnja) ili najkasnije poslije gostovanja u Bergamu (Atalanta, 16. siječnja).

Dugi pregovori tako su, čini se, pred krajem. Brozovićev otac, koji mu je ujedno i agent, tražio je godišnju plaću od osam milijuna eura na što Beppe Marotta nije pristao budući da u trenutku igrač nije imao nikakvih konkretnih ponuda, osim Newcastlea, koji Brozoviću može osigurati željeni novac, no ne i nogomet na najvišoj razini.

Podsjetimo, Brozović je u Inter stigao iz zagrebačkog Dinama 2016., a po isteku novog ugovora debelo će zagaziti u 34. godinu i deset godina staža u klubu. Turopoljac je i ove godine glavni motor nerazzurri. Marcelo je odigrao sve utakmice Intera u ovoj sezoni, a njegov je klub u igri za sve trofeje. Prvi će imati priliku dohvatiti već u utorak u Superkupu, na tablici Serie A nerazzurri drže prvo mjesto s bodom prednosti, i utakmicom manje od drugoplasiranog Milana. Liga prvaka? Inter će u osmini finala na Liverpool. Jako težak protivnik, ali nas sigurno očekuju uzbudljive utakmice.

No, što je s Ivanom Perišićem, drugim Hrvatom u Interu? Omišanin se, prema pisanju Corriere dello Sport, već neko vrijeme 'nateže' s klubom, odnosno to natezanje ni ne može se nazvati nečim konkretnijim jer Talijani navode da do ozbiljnijih pregovora niti neće doći. Razlog leži u činjenici što je Perišić, kako piše tamošnji medij, pred vodstvo Intera stavio nenormalan financijski zahtjev. Nije poznato o kojem iznosu je riječ, jedino se nagađa da je toliko pozamašan da se 'nerazzuri' niti neće truditi zadržati Perišića.