Bruno Marić: Igranje rukom je siva zona, uvijek ima rasprava

Bruno Marić, šef sudačke komisije HNS-a, gostovao je u HRT-ovoj emisiji Sportske minute i komentirao neke sporne teme vezane uz suđenje na utakmicama HNL-a.bm

Marić ističe kako će smjernice sucima za najspornije situacije, poput igranja rukom i asistencija VAR-a, ostati iste kao u jesenskoj polusezoni.

- Nema smisla to mijenjati tijekom sezone - komentirao je šef sudačke komisije.

I u ostalim europskim ligama 'lomila su se koplja' zbog kriterija za dosuđivanje penala zbog igranja rukom. Marić je priznao kako je to i siva zona hrvatskog suđenja.

- To je siva zona svjetskog suđenja, ne samo hrvatskog, uvijek postoje prijepori oko određenih odluka. Uefa nam je dala naputke na početku sezone i mislim da smo se približili jednom ujednačenom kriteriju. Nogomet i suđenje se ne smije definirati onako kako bi to uska struka ili suci. Jer što smo mi dobili ako nas pet sudaca sjednemo i jedino mi razumijemo zašto je to ruka. Mi to moramo približiti i vama i klubovima i igračima i medijima da budemo prihvatljiviji, ja mislim da smo u velikoj mjeri uspjeli, ali naravno da i naši suci ponekad pogriješe na terenu za igru jer je to ljudski.

Nogometni suci ponekad su na žestokom udaru navijača. Taj je problem komentirao i Marić.

- Prijetnje i događaji kojima nije mjesto u sportu ne smiju se dopuštati i prihvaćati. Brine me da su javne prijetnje i pritisak postali općeprihvatljiva stvar. To ne bi smjelo tako biti. Suci moraju moći doći na utakmicu i suditi u skladu s pravilima nogometne igre. Mi smo dokazali da možemo, nije samo ova sezona izazovna, bila je prošla. Mislim da možemo izazvati inat kod sudaca i da pokažu da su na razini da imamo najbolje suce kada je to potrebno - zaključio je.