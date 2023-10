Bruno Marić otvorio Instagram. Komentare je isključio, a prvu objavu posvetio Zlatku Daliću

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Bivši nogometni sudac će na svojem Instagram profilu, između ostalog, objašnjavati sudačke odluke bile one sporne ili ne. I to je veliki korak prema boljitku hrvatskog nogometa. No, komentare je isključio

Kopiranje linka Šef hrvatskih sudaca Bruno Marić odlučio je otvoriti Instagram profil. To je učinio tijekom subote, a do nedjelje ga je zapratilo preko 900 ljudi. Pokretanje videa ... Video: 24sata/pixsell Marić se na takav potez odlučio kako bi nastavio s procesom koji je obećao hrvatskoj nogometnoj i široj sportskoj javnosti, a koji znači potpunu transparentnost hrvatskih sudaca. Bivši nogometni sudac će na svojem Instagram profilu, između ostalog, objašnjavati sudačke odluke bile one sporne ili ne. I to je, mora se priznati, zaista veliki korak prema boljitku hrvatskog nogometa općenito govoreći. Foto: Borna Filic/PIXSELL/ilustracija Bruno Marić je prvu objavu posvetio izborniku Zlatku Daliću, a komentare je isključio u potpunosti pa se objave ne mogu komentirati. - Uvijek uz najboljeg Izbornika na svijetu! Čovjeka koji je svakog reprezentativca učinio boljim igračem! Porazi su ponekad važniji od pobjeda! Na kraju Hrvatska uvijek pobijedi, na to ste nas navikli! A i kad gubimo utakmicu, mi s vama pobjeđujemo! Uz reprezentaciju i Izbornika - stoji u opisu objave koja je stigla poslije poraza od Turske u Osijeku. View this post on Instagram A post shared by Bruno Marić (@bruno_maric_official)