Bruno Petković jedan je od tragičara Dinamovog poraza (2-0) protiv Rijeke. Napadač “modrih” promašio je penal kod 0-0, i sve je onda po “modre” krenulo nizbrdo...

Naravno, “krivaca” u plavom taboru ima još, Dinamo se raspao u završnici utakmice, obrana je na trenutke djelovala poput švicarskog sira. A u tim je trenucima nogometašima Zorana Mamića nedostajalo puno više želje, htijenja, energije, ali i povratne trke...

Bruno Petković već je dulje vrijeme prva opcija “modrih” za izvođenje penala, u njega je povjerenje imao Nenada Bjelica, a ima ga i Zoran Mamić. I to s razlogom, Petković je u dresu Dinama na službenim utakmicama zabio 32 gola, a čak 13 puta precizan je bio s 11 metara. Iz tek 15 pokušaja.

Ivan Nevistić drugi je vratar koji se može pohvaliti kako je zaustavio Petkovića s bijele točke, prvo je to za rukom pošlo Kristijanu Kahlini iz Gorice. Bilo je to u 34. kolu sezone 2018/19., a od tada do njegovog novog promašaja prošlo je 615 dana. I zanimljivo, oba je penala Petković promašio na isti, južni maksimirski gol, oba puta tukao prizemno u isti, lijevi donji kut. No, Kahlina i Nevistić bili su uspješniji, pročitali namjere Dinamovog napadača.

Bruno Petković svoj je prvijenac za Dinamo postigao s bijele točke, protiv Lokomotive 25. kolovoza 2018. , a dvaput je s bijele točke zabijao lokosima, Istri i Varaždinu. Na listi njegovih “žrtava” s 11 metara još su se našli Benfica, Rosenborg, Karlovac, Slaven Belupo, Rijeka, Šibenik i Feyenoord...

Nema sumnje, Petković će i dalje biti zadužen za izvođenje Dinamovih kaznenih udaraca, prosjeka od 86% zabijenih penala ne bi se posramili niti kvalitetniji napadači. Ali, sljedeći put će Petković sam, pogotovo na južnom maksimirskom golu, dobro razmisliti gdje šutirati. Dolje lijevo? Nismo baš sigurni...