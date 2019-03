Bruno Petković je dobio poziv u reprezentaciju umjesto Pjace

Bruno Petković pozvan je u reprezentaciju!

Napadač Dinama je dobio poziv izbornika Zlatka Dalića za utakmice s Azerbajdžanom i Mađarskom u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, objavila je službena stranica Hrvatskog nogometnog saveza.

Head coach Zlatko Dalić has issued a late call-up to @gnkdinamo forward Bruno Petković for @EURO2020 qualifiers 🇭🇷💪 #BeProud pic.twitter.com/ul89WyEWia