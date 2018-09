'Ne znam koliko će ovaj bubreg trajati. Obitelj ne može pomoći'

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Klasnić(38) nalazi se usred sudskog spora. Tuži doktora svog bivšeg kluba Werdera iz Bremena zbog nepravilnog tretmana bolesti bubrega, za vrijeme svog boravka u njemačkog klubu.

Naš napadač prošle je godine obavio treću transplantaciju bubrega, a njegova budućnost još uvijek je u neizvjesnosti:

- Koliko će izdržati ovaj bubreg, samo nebo zna. Nitko mi od obitelji više ne može pomoći - prenosi Ivanove riječi njemački Welt.

Prvostupanjsku presudu Klasnić je dobio. U ožujku prošle godine, sud je odredio da tadašnji doktor Götz Dimanski i pripravnik Manju Guha moraju platiti 100 tisuća eura odštete, a odgovorni su za svu 'materijalnu i nematerijalnu' štetu.

Prvog dana žalbenog procesa, Ivan je iznio svoj dnevni unos lijekova, kao i teškoće kod nalaženja prikladnog donora. Odvjetnici optuženika istaknuli su da mu je Klasnić bio blizak 'ne samo kao doktoru, već i kao ljudskom biću'. Također, doktor je odbio preuzeti odgovornost za njegovu bolest:

- Pripravnici mi nisu dali nikakve naznake o nečemu sumnjivom - rekao je doktor na navode o rezultatima nalaza iz 2002. i 2003., koji su upućivali na probleme s bubregom.

Medicinski stručnjak na sudu smatra da je 'pripravnik odgovoran za očitavanje nalaza'. Optuženi pripravnik je, pak, odgovorio:

- Igrači su obično zdravi. Ne očekuješ ni od koga da bude bolestan.

Prvi bubreg koji je Klasnić dobio bio je majčin, ali tijelo ga je odbacilo nakon nekoliko dana. Očev bubreg trajao je deset godina, do 2017., kada je primio bubreg od donora koji mu nije u krvnom srodstvu.

Nedavno je naš bivši nogometaš nakon zadnje transplantacije izjavio je kako se ne vidi kao trener, ali da ima drugačiju ponudu:

- Ne, nije to za mene. No, zato sam nakon transplatacije dobio ponudu da nastavim igrati, možda je to opcija. Moram do ljeta ući u formu - rekao je Klasnić u prosincu, no taj scenarij ipak nije zaživio.

I nakon kraja reprezentativne, ali i klupske karijere, Ivan Klasnić ostao je veliki navijač hrvatske nogometne reprezentacije.