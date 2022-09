Budicin: Netko je Selahiju dao dozvolu da ne igra jer se ženi. A zbog nogometa imam traume

Rijeka je ostala zakucana za dno ljestvice nakon nepotpunih osam kola HNL-a sa samo pet bodova. Dinamo je slavio na Maksimiru 3-1 na krilima Mislava Oršića, dok je počasni gol za bijele zabio Nikita Vlasenko.

- Zaslužena pobjeda Dinama, čestitke njima. Izabrali smo malo defenzivniji pristup koji nije trebao biti toliko defenzivan. Previše smo griješili nakon oduzete lopte i nismo uspjeli napasti dubinu. Primili smo dva gola koja su se možda mogla spriječiti. Dinamo je bio dominantan i u drugom poluvremenu, ali imali smo i mi. Plus je jer su igrači dali sve od sebe, a dosta je igrača došlo na ljeto i zadnjih dana prijelaznog roka. Dobili smo korisne informacije o njihovim kapacitetima i naći izlaz iz krize. Moramo sve napraviti da bolji dani dođu što prije - kazao je privremeni trener Rijeke Fausto Budicin za MAXSport.

- Navikli smo se na silne pehove. Kad god nešto pokušamo napraviti, dogodi se peh. Je li to ozljeda igrača, izostanak drugog igrača, slaba reakcija tijekom utakmice... Sve je to povezano, treba poraditi na psihi igrača i na samopouzdanju, vidi se da igraju u grču. Lakše bi bilo da dođe pozitivan rezultat, ali treba raditi da se to promijeni na terenu - dodao je.

Inače, među izostancima je bio i jedan (ne)planirani. Lindon Selahi je zbog vlastitog vjenčanja propustio put u Maksimir, a Budicin je bio iznenađen.

- Saznao sam to u ponedjeljak ili utorak, netko mu je u klubu dozvolio. Nemam vam što pametno za reći na tu temu. To nam je bitan igrač, naravno. Čestitam njemu i supruzi i želim im puno sreće.

Dinamo je nizao šanse pred Labrovićem, Rijeka je većinu prvog dijela igrala "bunker".

- Nije bio plan da stanemo na naših 20 metara, nego iz srednjeg bloka izaći u kontru i polukontru, ali nismo imali moći i snage bolje odraditi te tranzicije. Uvukla se nervoza u igrače, zadnji smo na tablici i to se reflektira na teren. Imali smo puno izostanaka, dosta igrača koji nisu bili kod nas i treba nam sreće. Ali i mi nešto moramo napraviti kako bi nam lopta vratila uloženi trud - kazao je Budicin.

Kako dalje i tko će voditi klub?

- Čuo sam to pitanje puno puta u zadnjih 20 dana. Ja sam zaposlenik kluba, pokušavam mu pomoći da prebrodi ovu tešku situaciju. Dajem maksimum, ali očito on nije dovoljan jer imamo premalo bodova na tablici. Volio bih odgovoriti na to pitanje, ali ja nisam taj koji to treba napraviti - rekao je Fausto.

- Danas je u Maksimiru protiv Dinama igrala momčad koja nikad nije igrala zajedno - istaknuo je v.d. trenera Rijeke.

Kako vidi Dinamo protiv Chelseaja?

- Dinamo mora na Chelsea bez pritiska. Treba uživati u utakmici. Chelsea je bio europski prvak prije... Dvije godine, jel' tako? Nisam siguran, ne pratim u zadnje vrijeme nogomet jer: imam traume od nogometa.

Što je s Vučkićem?

- Nije bio ni u zapisniku jer je malo osjetio ložu u srijedu pa samo ga odlučili odmoriti. Slijedi nam serija bitnih utakmica. Moramo spremni dočekati utakmice prije reprezentativne pauze pa se onda: resetirati - zaključio je Budicin.

