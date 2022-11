Budimir: Bio bih orao, zmija ne. Gmižeš i prašina ti ide u usta; Oršić: Ademi me zeza za biljar

U novoj epizodi HRT-ove emisije "Knjaz Kod Vatrenih", Robert Knjaz posjetio je hrvatske reprezentativce Mislava Oršića i Antu Budimira. Današnji dio serijala, ujedno i posljednji, posvećen je ofenzivnom dvojcu koji će nas predstavljati u Kataru i s kojima će izbornik Zlatko Dalić imati kvalitetnu širinu u kadru.

Knjaz je prvo posjetio Antu Budimira u Pamploni. Rođen je u Zenici, napadač je Osasune i član Vatrenih za koje je debitirao 2020.

- Igram već 23 godine, visok sam 190 cm, sretno oženjen i imam dvoje djece. Mali Ilija i Toma. Student sam, još uvijek.

Upisao je ekonomiju poslije srednje ekonomske.

- Sestre su krive, starije su od mene godinu dana i ja sam za njima išao u ekonomsku i na faks. Rekao sam "ako mogu one, mogu i ja."

Do diplome ima još četiri ispita. Znači svako poluvrijeme knjigu u ruke, kaže Knjaz. Budimir je izvlačio slova i na svako je morao reći prvo što ga asocira.

- "S". Split. Imam tetu u Splitu i uvijek volim tamo doći. Prekrasan grad. "L" kao lubenica. Kad smo bili mali nismo imali auto i mama nije mogla prevesti lubenicu doma. Kad sam položio, od tada svako ljeto kupujem hrpu lubenica. Mogu ju pojesti šest kila.

Rođen je u Zenici, ali je za vrijeme Domovinskog rata s obitelji doselio u Veliku Goricu.

- Za vrijeme rata smo pobjegli u Veliku Goricu. Bila je sve gora i gora situacija. Tada sam upoznao svoju ljubav Moniku, koja je iz Vukovara izbjegla u VG. Upoznali smo se kod kina, tamo se družili, ja sam ju na biciklu vozio prema doma... Dugo smo zajedno, jako se dobro poznajemo i drago mi je da je uz mene. Razumijevanje u braku je potrebno.

Utrka s bikovima u Pamploni. Je li Ante ikad sudjelovao?

- Nisam nikad trčao, nisam imao priliku. Dvije godine je zbog korone bila pauza, a ove sam bio na odmoru tako da sam izbjegao. U ugovoru u Osasuni imamo da tko nema dobre GPS-ove ide na trčanje. Što su GPS-ovi? Oni uređaji koji ti kažu koliko si otrčao na utakmici i kakve imaš performanse - rekao je pa se prisjetio susreta s bikom iz prve ruke:

- Stric je imao bikove, išao ga je prodati i trebalo ga je izvesti iz štale. Nas šestorica smo ga morali pomaknuti, imao sam 20 godina, moji stričevi kršni, veliki ljudi, ali nismo uspjeli ni centimetar. Netko najhrabriji mu je došao iza glave i tek se onda pomaknuo. Kada on odluči da neće, neće.

A koja životinja bi bio da može?

- U idućem životu bih bio lav. Zapravo, ne. Orao.

To si ti gledao Sosu pa zato, kaže Knjaz.

- Mislim da ptica asocira na slobodu, a orao je najnabrijanija ptica. Ne bih htio biti zmija. Po podu si non stop, gmižeš, prašina ti ulazi u usta.

Knjiga ili film?

- Film. Dosta mi je čitanja, faksa i svega. Više volim pogledati film. Najdraži mi je "Život je lijep" od Benignija.

Skuplja li Budimir nešto?

- Volim skupljati lopte. Od svake sezone u kojoj sam igrao, pogotovo ako sam zabio u toj sezoni, a jesam. Pa ih čuvam ispod kreveta. Mama, jednom ću to sve počistiti ispod kreveta. Znaš da te volim.

Krenuo je u Radniku iz Velike Gorice.

- S kvarta sam vidio stadion u Gorici i tako sam krenuo na treninge. Tamo sam bio do 16. godine. I onda sam otišao u Inter. Tamo sam igrao s Oršićem, dvije i pol godine smo kao klinci proveli na terenu i poznajemo se jako dobro. Išli smo na trenkače, tamo preko skele, došli bi autima, i to nije bilo kakva skela nego na sajli ona. Znali smo se zavaliti da nas prebaci na drugu stranu pa onda autobusom na trening. To mi je ostalo u sjećanju.

Crotone?

- Luda priča, ludo okruženje, Calabria... Tamo je opće poznata, ono, ljubi se non stop na svakom uglu kada se nekoga vidi. To je tamo običaj. Na Mallorci sam bio godinu i pol dana, prekrasno vrijeme, prekrasan otok, uživali smo tamo. Bio sam jako zadovoljan na terenu i u klubu tako da nakon toga otvorila se opcija za doći u Pamplonu u Osasunu. Imaju stil igre koji mi odgovara i u kojem se dobro osjećam na terenu.

Anti je drag sv. Ante Padovanski.

- U nedjelju uvijek idem na misu. Kad igramo doma organiziram se, mise su cijeli dan. Kada je gostovanje gledam gdje je najbliža crkva oko hotela i to je to. Uvijek se nađe slobodno.

Kakvu frizuru voli?

- Bitno mi je da pokrijem rez, imam tu iza na glavi. K'o klinac sam pao na rub bazena. Tako da mi je frizura nije mi bitna, već da pokrijem taj veliki rez koji imam. Išao sam u Puli na šivanje, dečki su čekali u busu, ali dobro je prošlo.

Igra glavom od 1 do 10?

- Devet. Imam malo ćoškastu glavu, nekad su me zvali "ćoško". Znam loptu nekad pogoditi ćoškom glave i bude tu svega. Nekad znam biti tvrdoglav, tvrda glava.

Robert Knjaz Mislava Oršića je posjetio u Španskom, zagrebačkom naselju u kojem je odrastao. A kakav je Mislav Oršić?

- Sramežljiv, volio bih reći da sam pošten, pokušavam biti prema sebi i drugima. U Špansko sam došao kad sam bio drugi razred osnovne. Tu sam živio do prije godinu dana kada sam se preselio u Sesvete. A volim biti ovdje kada idem kod dede i bake. Roditelji su mi iz radničke obitelji. Mama je konobarica, tata strojobravar. Imam i dvije sestre. Veliki pozdrav njima, držale su me kao kap vode na dlanu. Ja sam bio "bebica" u obitelji, kada se odlučivalo što će se jesti to sam ja odlučivao.

Tetovaža?

- Imam jednu na ruci. Moje žene Suzane koja je uvijek bila uz mene. Ne znam bih li uspio sve izdržati sam, pogotovo tamo u Koreji. Tako da i zasluge idu njoj. A proslava gola je poljubac u ruku. Nekad mi kaže da se nisam sjetio poljubiti ju, a onda se izvlačim. Ivano i Manuel su moja dva mala hahara - rekao je Oršić pa otkrio bave li mu se klinci sportom:

- Ivano još ne trenira, a Manuel bi htio biti golman. Imamo doma dva mala gola pa se "trzamo" i pazimo da nas mama ne vidi. Ne znam na koga se žena nekad više dere, na mene ili Manuela kada nabija s loptom.

Kako je sve krenulo?

- Od pete, šeste godine sam krenuo u NK Trešnjevku. Ogromni dresovi i hlačice, posebno mi u sjećanju ostaje miris blata i trave. To se nekad zna osjetiti na Hitrecu preko zime.

Uslijedio je odlazak u Inter Zaprešić.

- U Interu sam osjetio da bih nešto ozbiljnije mogao napraviti. Te godine smo ispali iz lige i nisam imao puno opcija pa se otvorila priča u Speziji. Možda je moglo i bolje ispasti da sam bio strpljiviji, ali bio sam mlad i neiskusan. Govorili su mi da moram naučiti talijanski, ali ja sam rekao "e, neću". Oni na talijanskom, ja na engleskom. Zato nisam ni igrao.

Pa je stigao i odlazak u Koreju.

- Hrana mi je u Koreji bila čudna jer ne volim ljuto. Njima je sve od doručka do večere sve ljuto. Drugu godinu sam se već naviknuo, a sada mi sve fali. Par puta godišnje idem u korejski restoran, čisto iz razloga jer previše pojedem.

I Oršić je izvlačio slova.

- "D". Dinamo mi je obilježio jedan velik dio života i karijere. Tu živim svoje snove. "A". Auto. Volim aute i obožavam ih istraživati. Koji novi izlaze, modeli, koje su razlike, sve reviewe pogledam na YouTubeu što se tiče motora, unutrašnjosti... Zanima me to. Žena mi često govori da mijenjam auto, ali ja mislim da ne. Mijenjam ih svake dvije godine, otprilike.

Kao klinac je išao na utakmice Dinama.

- Nisam išao na svaku, ali stvarno jesam na puno njih. Na Sjever i Istok sa šogorom. Tada su igrali Modrić, Eduardo, Ćorluka i cijela ta ekipa. Nisam nikad sanjao da ću igrati s njima, ma ni zamisliti da bih mogao biti s njima u ekipi jednog dana. Ali ostvarilo se.

Najdraži dio tijela?

- Desna noga. A PlayStation obožavam igrati. Imam 'četvorku' i zadnje sam igrao "The Last of Us".

Što je Oršiću bilo najdraže u karijeri?

- Najdraže mi je hat-trick Tottenhamu, highlight karijere. Velika utakmica protiv velikog protivnika i zabiti tri gola... To mi je highlight karijere.

Neki ritual prije utakmice?

- Prije utakmice nemam posebni ritual. Baš su me Ademi i Ristovski zezali, kako igram biljar prije utakmice, da kada idemo na gostovanja da moram negdje naći biljar da bih zabio gol - rekao je Oršić na što je u kadar upao Arijan Ademi:

- Samo malo takni taj štap prije utakmice da znamo da ćeš zabiti gol.

Ime igrača i prva asocijacija.

- Gvardiol: mašina. Livaja: igračina. Petković: Messi. Juranović: s njim sam vodio najveće bitke kad igramo jedan na jedan. Uvijek je "sad ćeš vidjeti". Barišić: auti. Luka: najveći igrač Hrvatske svih vremena. Kovačić: odmah ispod Luke. Perišić: najbolji strijelac. Budimir: suigrač iz Intera. Sosa: centaršut. Vlašić: završnica

