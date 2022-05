Budimir piše povijest Osasune: Zabio je i šestu utakmicu u nizu!

Hrvatski napadač Ante Budimir (30) od danas se upisao u povijesne knjige Osasune. Postao je prvi nogometaš španjolskog kluba koji je zabio gol na šest utakmica zaredom u 21. stoljeću. Nevjerojatan podvig koji nije uspio ni brojnim veličinama koji su igrale za ovaj klub iz Pamplone. I to samo pokazuje u kakvoj paklenoj formi je naš napadač.

Levante, Betis, Alaves, Valencia, Real Madrid bili su mu žrtve u proteklih pet kola, a danas je loptu u mrežu smjestio i Elcheu.

Osasuna je remizirala s Elcheom (1-1) u 34. kolu La Lige. Mreže su mirovale sve do 67. minute kada je Diego Gonzalez srušio Budimira u petercu Elchea. Sudac je pokazao na bijelu točku, a Ante je odmah pohitao po loptu s nadom da će srušiti rekord. No, suigrač Chimy je drugačije zamislio. I on je htio izvesti jedanaesterac, ali nakon kratke prepirke je ipak loptu prepustio hrvatskom nogometašu. I dobro da je.

Budimir je zabio i napravio ono što nije niti jedan igrač Osasune u 21. stoljeću. Inače, prijašnji rekorder bio je Richard Morales koji je stao na pet utakmica u nizu, ali hrvatski rekorder ga je skinuo.

Budimir se mučio tijekom cijele sezone, ali u posljednjih šest utakmica pokazao je o kakvom sjajnom igraču je riječ. Njuh za gol kakav malo tko ima od naših napadača.

Osasuna je prošle sezone otkupila hrvatskog napadača za rekordnih osam milijuna eura. Prvo je boravio na posudbi iz Mallorce i oduševio. Zabio je 12 komada, bio je strah i trepet za suparničke obrane, ali ove sezone samo pehovi. Zbog ozljede i korona virusa odigrao je 24 utakmice. Kada bi i ušao u formu, opet bi ga nešto izbacilo iz ritma. Na svu sreću, riješio se tih pošasti.

Otkako su ga zaobišle ozljede i čim je ušao u ritam, igra u životnoj formi. Ove sezone utrpao je osam golova u La Ligi i od toga šest u posljednjih šest utakmica. Zaista je u fantastičnoj formi, a nadamo se da ćemo ga u takvim izdanjima gledati i u hrvatskom dresu.

Tražimo klasičnog napadača otkako se umirovio Mario Mandžukić, prizivamo ga i žalimo se kako nema pravog golgetera, a Zlatku Daliću je možda odgovor pred nosom.

