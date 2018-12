Budimir se oporavlja: Liječnici su zadovoljni, sve je kako treba

Tri dana nakon što je pretrpio srčani udar, zbog kojeg su ga tri puta morali reanimirati i vraćati u život, splitski vaterpolist Mario Budimir pokazuje znakove oporavka. Obzirom na sve što se događalo i koliko je dugo trajala njegova reanimacija, ali i kasnija operacija i ugradnja dva stenta, prava je sreća da na njegovo zdravlje nije bilo dodatnih posljedica.

Službenih informacija iz bolnice i od obitelji, naravno, nema. Međutim, saznajemo da su liječnici zadovoljni njegovim trenutnim stanjem, a oporavak će posve sigurno potrajati još neko vrijeme.

Podsjetimo, 26. prosinca navečer nakon turnira 'Četiri kafića' Budimir je došao u restoran Duje gdje se tradicionalno okupe svi sudionici turnira. No, čim je ušao u predvorje i krenuo uz stepenice pozlilo mu je i pao je u nesvijest. Na svu sreću, u blizini se našao Hajdukov fizioterapeut Domenico Sisgoreo koji je s još jednim čovjekom odmah započeo reanimaciju do dolaska hitne pomoći.

- Znam dugo Doris i Marija. Pričali smo na ulazu u restoran kad se to sve dogodilo. Pitao me gdje su ostali, okrenuo se prema stepenicama i jednostavno se srušio. Odmah smo skočili, jedan čovjek mu je masirao srce, ja sam mu davao umjetno disanje. Vrlo brzo smo mu vratili puls, počeo je disati, a onda smo ga izgubili i tako triput dok nije došla Hitna pomoć, a potrajalo je sve to gotovo pola sata. Liječnik mu je dao četiri injekcije adrenalina, bio je spreman i defibrilator, ali na sreću, nije bilo potrebno.

- Čuo sam se s Doris Dragović, doktori su Mariju ugradili dva stenta, otvorio je oči i reagirao na svjetlo, što je jako dobar znak i sve bi trebalo biti dobro - ispričao nam je Domenico Sisgoreo.