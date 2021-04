Ovo je dosta specifična sezona, tu se igra dosta tvrdo i zatvoreno, pa španjolska liga u prosjeku ima najmanje golova u svim Ligama petice, priča nam Ante Budimir (29).

Hrvatski reprezentativac u nedjelju je imao sjajan dan, Budimir je zabio za pobjedu (2-1) Osasune kod Villarreala. Istina, Unai Emery je na klupi ostavio nekolicinu bitnih igrača (Rulli, Pau Torres, Pedraza, Trigueros, Capoue, Chukwueze, Bacca, G. Moreno) što mu se na koncu nije isplatilo. Osasuna je priredila veliko iznenađenje, a Budimir je svojim sedmim prvenstvenih golom postao junak utakmice.

- Villarreal? Oni cijelu sezonu igraju tu neku svoju igru, ne žele nabiti loptu već puno igraju počevši od stopera. Stoperi vrte loptu okolo dok im se nedgdje ne pojavi rješenje, napadači su stalno u sprintu, ne odustaju od takvog načina igre. Uostalom, Villarreal je momčad s najviše točnih pasova u Španjolskoj, tu su u samom vrhu uz Barcelonu, po tome su baš prepoznatljivi - kaže Ante Budimir, pa nastavlja:

- Tko im je najbolji? Gerard Moreno! On je odličan, on radi razliku. Raznovrstan je igrač, tehnički odličan, ima odličan šut i završnicu. Ma gledajte, on ima - sve. Dobar je u driblingu, puno situacija rješava tim lažnjakom, a zna se često i izdvojiti na krilo, pa s te pozicije razigrati svoje suigrače.

Villarreal je u nedjelju zaigrao s mješovitim sastavom, pretpostavljamo kako je Unai Emery svoje najjače adute htio sačuvati za Dinamo...

- Moguće. I njihovi su igrači bili u reprezentacijama, pa se odmah nastavio gust raspored u kojem igraju četvrtak - nedjelja. No, oni imaju širok kadar, njima su na klupi i zvijezde poput Paca Alcacera ili Carlosa Bacce. Ali, moguće da su zbog te utakmice s Dinamom koja dolazi u četvrtak nešto mijenjali u pripremi naše utakmice.

Kako Villarreal djeluje na svom terenu?

- A slično kao što su djelovali u drugom poluvremenu zagrebačke utakmice s Dinamom. Dominantni su, igraju strpljivo, kontroliraju posjed lopte, brzo okreću strane. Ali, nisu toliko agresivni kao neke druge španjolske momčadi, mislim kako oni ne mogu na uspješan način zaustavljati brzu tranziciju i kontranapade kada su potpuno usredotočeni na igru prema naprijed. I onda im defenziva negdje trpi, može se igrati protiv njih.

To ste i vi dokazali ove nedjelje...

- Mi smo stvarno bili kompaktni u defenzivi cijelu utakmicu, ma i sami sebi smo bili dosadni po tom pitanju. Zatvarali smo sve rupe ispred svoga gola, bili agresivni, samo tako možete protiv Villarreala. Da, oni su nam stvorili nekoliko prilika, Villarreal će ih uvijek imati na svom terenu. No, i mi smo u svojim situacijama bili konkretni. Brzo smo izlazili na stranu, očito da njima ne pašu ti ubačaji s bokovima.

Ante Budimir otkrio je još jednu slabost u igri "žute podmornice"...

- Evo, ja sam im zabio glavom nakon kornera na drugoj stativi. Sjetite se, i Dinamo je u prvom poluvremenu imao dvije takve opasne prilike nakon kornera, tu ih se može iznenaditi. Dinamo je osjetio Villarreal, osjetio da može igrati s njima. Ali opet, "modri" su osjetili i to drugo poluvrijeme, Villarreal koji može biti kao udav, "oni te gnjave dok te ne udave". A vi stalno trčite iza lopte.

Veliki plus za Dinamo može biti povratak Brune Petkovića...

- Dinamo sigurno nije ista momčad s Brunom Petkovićem ili bez njega, to je sigurno. Bruno će biti sedam dana spremniji, sigurno i u još boljem stanju nego u Zagrebu. Siguran sam da u ovoj priči nije sve gotovo, Dinamo ima šanse, ali teško mi je više pričati o toj utakmici. Ne znam kako će se Dinamo postaviti, hoće li napasti od prve minute ili biti strpljivi, to je sve u domeni taktike i njihovog trenera.

Možda vas Mislav Oršić ili Bruno Petković nazovu za savjet kako zabiti Villarrealu...

- Haha, ma znaju oni sve. Odlični su to igrači, iza sebe imaju već dosta velikih utakmica i golova, a siguran sam kako imaju i sve potrebne informacije o Villarrealu. Neka dečki uživaju u četvrtak, želim im svu sreću da opet imaju uspješnu večer na europskoj sceni.

Osasuna je pobjedom kod Villarreala napravila veliki korak prema svom cilju, ostanku u Primeri...

- Kažem, specifična je ovo sezona, puna neke čudne dinamike. Puno momčadi je u istoj priči, pobjede jednu utakmicu, pa se muče u sljedećih pet-šest dvoboja. Puno se igra na "nulu", puno više momčadi nego prijašnjih sezona se zadovoljava bodom, ma siguran sam da barem 10-11 momčadi igra na taj način što prije u Španjolskoj nije bio slučaj. Pa i mi smo se u jednom dijelu sezone oslonili na takav način igre - završio je Budimir.