Budućnost je postavila rekord Eurolige! Utrpali su 21 tricu...

Nezaboravna noć u Morači! Ispaljivali su igrači Budućnosti trice kao iz katapulta, a svaka je skoro ulazila. Gosti iz Baskonije nisu bili svjesni što se događa, kakva je to kanonada trica. Svi bi rekli da je to rutina za Budućnost, a to im je bila prva pobjeda u Euroligi nakon šest poraza. Na kraju su zabili 21 tricu iz 34 pokušaja.

Budućnost je od početka krenula beskompromisno, a već u prvoj četvrtini su došli do prednosti od osam koševa. U drugoj četvrtini su trice malo stale, a onda je Baskonia pritisnula i došla blizu.

A onda zadnje tri minute prije utakmice opet je prvaku ABA lige sve počelo ulaziti. Na kraju su došli do prve pobjede od 99-84 nakon sedam kola u Euroligi, a do tog uspjeha su došli zabivši 21 tricu iz 34 pokušaja, što je nadrealni postotak 61,8 posto kakvog bi se i NBA momčadi posramile. Postavili su i rekord Eurolige s najviše ubačenih trica.

Najviše ih je utrpao Edwin Jackson koji je zabio šest uz 24 koša, dok je Clark utrpao 20. Kod Španjolaca je najbolji bio Shengelia sa 16 koševa.