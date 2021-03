Košarkaši Cibone u susretu su 21. kola regionalne ABA lige izgubili na svom terenu od Budućnosti sa 72-76 (16-20, 13-17, 26-20, 17-19).

Cibona je protiv Budućnosti bila u igri za pobjedu sve do same završnice dvoboja, kod rezultata 66-66 dvije i pol minute prije kraja imala je napad u kojemu je Drežnjak neoprezno napravio prekršaj u napadu da bi u sljedećem napadu gostiju Cobbs pogodio tricu za 66-69. Potom je Drežnjak promašio tricu za poravnanje, a Reed ubacio za Budućnost i odveo ju do vodstva 71-66 minutu i pol prije isteka vremena.

Darko Planinić je sa 26 koševa bio najbolji kod Cibone, Mateo Drežnjak je dodao 14, dok su Danilo Nikolić i Justin Cobbs sa po 13 poena predvodili Budućnost.

Uz poraz, loša vijest za 'vukove' je i ozljeda Tonija Nakića. Šibenčanin je protiv Partizana Cibonu predvodio do pobjede s 23 koša, a ovdje se ozlijedio. Iako je zasad nepoznata težina ozljede, sama situacija nije izgledala lijepo, a na prvu se čini kako se radi o ozljedi gležnja.

Cibona je sada na omjeru pobjeda i poraza 7-12, dok je Budućnost na 15-3.