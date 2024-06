Bukića izabrali među najvažnije ljude europskog vaterpola

Perica Bukić (58), izvršni dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza, preuzeo je jednu od najvažnijih dužnosti europskog vaterpola. Bukić je postao predsjednik Tehničkog vaterpolskog odbora European Aquaticsa, bivšeg LEN-a.

- Ovo je iznimna čast i vrlo visoka dužnost, u europskom vaterpolu najviša, a otkako je samostalne Hrvatske, dosad nismo ni imali neku osobu na ovoj dužnosti - rekao je Bukić, prenosi HVS.

- Ovo je i veliko priznanje prije svega hrvatskom vaterpolu. Sigurno da su naši uspjesi, kako rezultatski ili sportski, ali jednako i organizacijski, utjecali na ovakvu odluku. Zahvaljujem se čelnim ljudima European Aquaticsa, a prije svih Antoniju Silvi, predsjedniku, te Josipu Varvodiću, prvom dopredsjedniku European Aquatics.

Varvodić je već neko vrijeme jedan od čelnih ljudi, a sada mu pridružuje još jedan Hrvat. Uz Varvodića i Bukića, direktor vaterpola je Renato Živković.

- Moja je ideja prenijeti naša iskustva, iz Hrvatske i HVS-a, a što mislim da zaista dobro radimo, sada i na europsku razinu i dati svoj obol u unaprjeđenju europskog, pa i svjetskog vaterpola. S jedne strane ovakva dužnost je čast i ona godi, ali s druge strane je i velika obveza i odgovornost. Puno je posla pred novim timom.

Isti je dobio mandat četverogodišnji mandat.

- Moja je ideja promijeniti malo način rada TWPC-a, da to ne bude primarno udruga delegata i sudaca. To jest jedan segment, naravno i važan, ali samo jedan dio vaterpola. Imali bismo povjerenstvo za suce koje bi radilo svoj dio posla vezano na delegiranja sudaca, na analizu, pa obuka sudaca, seminari itd. Imat ćemo i dio koji će se baviti klupskim vaterpolom, koji bi zajedno s TWPC-om pokušao doći do nečeg što je optimalno, kada govorimo o recimo sustavu klupskog natjecanja. Također, važan je segment i reprezentativni vaterpolo, od seniorskog EP-a za žene i muškarce, pa naniže za uzraste do 20, do 18 i do 16 godina. Neke su dobre promjene već napravljene, ali valja još poraditi i podignuti cijeli europski vaterpolo te, jasno, doći i do nekih sponzora. Posla ima dosta, veselim se tim izazovima, a profesionalno to ne mijenja ništa na mojem statusu u HVS-u. Ovo je, naime, volonterska dužnost, stoga u HVS-u s moje strane sve ostaje kako je i bilo. Osim što sam dobio dodatnu obvezu više, poprilično zahtjevnu.