Šibenski tinejdžeri Labrović i Bulat prava su senzacija kluba

Ma koliko bilo bolan kup poraz od Hajduka, pogotovo zbog toga što su primili dva gola u zadnjim minutama regularnog dijela i produžetka, Šibenčani i te kako imaju razloga za zadovoljstvo.

Ne samo zbog prikazane igre i činjenice da su dobro parirali prvoligašu, i to Hajduku, nego i zbog toga što su njihova dva mlada talentirana igrača potvrdili da su dragulji u koje se isplati ulagati jer će im u budućnosti donijeti dosta dobroga, kako u rezultatskom, tako i u financijskom smislu. Marko Bulat (17) i Nediljko Labrović (19) na najboljem su putu da naslijede igrače poput Ćalete – Cara, braće Jakoliš, Ademija, Rukavine, Schildenfelda...

Za reprezentativca Marka Bulata se tako nešto odavno naslućivalo, a u srijedu je zablistao i golman Nediljko Labrović.

- Meni kao treneru teško je hvaliti ih, ali njih dvojica su bili ponajbolji. zapamtite ove moje riječi, vidjet ćete gdje će za koju godinu igrati Marko Bulat, on je najveći potencijal u Hrvatskoj, kad njega nema, mene glava boli. A i Labrović pokazuje da je izuzetan potencijal - kazao je trener Borimir Perković.

Marko je izveo slobodan udarac koji je nespretni Ivanovski zabio u vlastitu mrežu.

Tata Josip je legenda HNL-a

- Utakmica je bila dobra, parirali smo im dobro dok smo bili kompletni, tražili prilike iz kontre i polukontre, a kad smo ostali s igračem manje vidjelo se da su moćniji, bilo je pitaje trenutka kad će izjednačiti. Ne žalimo previše, mi se okrećemo Kustošiji, ona nam je bitnija od Hajduka. Kup smo odigrali za svoj gušt, sad se vraćamo bitci s Varaždinom i Zadrom za povratak u Prvu ligu - rekao je veznjak Šibenika Marko Bulat, mladi reprezentativac čiji je otac Josip predsjednik kluba i bivši hrvatski reprezentativac i ikona HNL-a.

Bitka za HNL

- U obrani sam bio dobar, prema naprijed nije bilo previše lopti, ali takva je bila utakmica, jak protivnik... Osjećaj je bio odličan, dobra atmosfera, pune tribine, vidi se kolika je razlika u duelima i u snazi protivnika. Oni su brži i fizički su nadmoćniji, u svakom prekidu smo bili na rubu da primimo gol...

Kaže kako je iz ove utakmice puno naučio.

- Znam da sam na dobrom putu, ali moram još raditi da dođem na razinu da se mogu nositi s prvoligašima. Osjeti se razlika, misliš da možeš, a onda Juranović u 85. minuti projuri pored tebe kao brzi vlak. Na TV uopće ne djeluje tako brz i probojan kao u živo, stvarno me impresionirao... - kaže Bulat, kojem jutro nakon utakmice telefon nije prestao zvoniti.

A nije ni Nediljku Labroviću, koji je protiv Hajduka bio kao na streljani. Od 33 udarca, čak 19 ih je išlo u okvir gola.

- Skinuo sam sve osim dva, bolje rečeno skinuli smo, jer više ih je obranio Vukorepa nego ja – nasmijao se mladi Sinjanin, koji je iz Junaka prešao u Šibenik kao rezerva, ali čvrsto je nakon ozljede Lovre Rogića uzeo mjesto među vratnicama.

- Imao sam neke zanimljive ponude, ali odlučio sam graditi karijeru malo po malo, ne žuriti, ne preskakati stepenice, vjerujem da je to ispravan put. Branio sam u Junaku, sad u Šibeniku, vidjet ćemo što će biti dalje.

Za porazom od Hajduka ni on previše ne žali.

- Ponosni smo na sebe, vidjelo se da se borimo, da dajemo sve od sebe, ali nismo imali previše sreće. Svjesni smo da je Hajduk puno jači, ali ponosni smo na to kako smo im parirali. Kad ti pokušavaju zabiti gol igrači poput Saida, Caktaša, Gyurcsóa... teško se do kraja obraniti.

Veliki potencijal

Stasiti Labrović je nedavno proslavio 19. rođendan, na 195 cm rasporedio je 90 kilograma, djeluje moćno i sigurno. Idola nema, kaže da uzima od svakoga ono najbolje. I nada se da će i on i Marko napraviti stepenicu više.

- Marko je veliki potencijal, gušt je s njim igrati jer razumije nogomet, njegova budućnost je svijetla... O sebi ne želim govoriti, moram nastaviti raditi kao i do sada, pa ćemo vidjeti do kud će me to odvesti.

Zato je o svom kolegi par riječi kazao Marko.

- Svaka mu čast, njemu je bilo najteže, ali je pokazao koliki je potencijal, spašavao nas je cijelu utakmicu.