Dinamo je u nastavku prvoligaškog društva remizirao (1-1) na Šubićevcu. Zagrepčani su poveli lijepim pogotkom Lovre Majera koji je fantastično pogodio iz slobodnog udarca, no to je bilo i sve hvale vrijedno za nogometaše hrvatskog prvaka. Dapače, Šibenčani su u ovom dvoboju zaslužili puno više od minimalnog poraza, pa su na koncu golom Mese stigli do zasluženog remija.

Damir Krznar na klupi je ostavio nekoliko važnih aduta (Ristovski, Gvardiol, Ivanušec), dok na Šubićevcu nije bilo niti Ademija i Petkovića. I očito je to bilo previše pa Dinamo nije izgledao dobro. Daleko od razine potrebne za naslov prvaka. Dapače, "modri" nisu pokazali ništa više od srčanih Šibenčana, pa borba s Osijekom postaje sve zanimljivija.

Na utakmici je dominirao Marko Bulat koji će sljedeće sezone preseliti u Maksimir. Mladi veznjak Šibenika razigravao je svoje suigrače, nekoliko puta zaprijetio Livakoviću, s 30-ak metara pogodio gredu (prije gola Mese), nadigrao sve Dinamove veznjake u sredini terena. I pokazao kako za njega ima mjesta u Maksimiru. Damir Krznar ne može biti zadovoljan predstavom svojih igrača, samo pet dana prije Villarreala to nije bilo dobro.

No, trener Dinama sada će prije novog europskog ogleda imati i puno lakši zadatak, nitko mu se od novih lica (Stojanović, Leovac, Atiemwen, Mišić, Gavranović) nije nametnuo, niti pokazao da se na njega može računati u novoj europskoj utakmici. Da, Dinamu je Šubićevac već godinama tradicionalno neugodan travnjak, ali za pobjedu protiv Šibenika treba puno više želje, volje i htijenja. Laganica na Šubićevcu ne prolazi...

No, u Dinamu ima i dobrih vijesti, a to je dobra forma Dominika Livakovića. Reprezentativni vratar spašavao je Dinamo u Šibeniku, i na Šubičevcu se istakao s nekoliko dobrih obrana. Pozitivne ocjene za svoje nastupe zaslužuju još Theophile i Lauritsen, Majer je zabio, a ostali su podbacili. Dinamo sada na vrhu ljestvice ima isti broj bodova kao i Osijek, ali uz utakmicu manje, odgođen derbi na Poljudu.