Košarkaši Chicago Bullsa su sjajno odigranom posljednjom četvrtinom u bostonskom TD Gardenu zaostatak od 14 koševa nakon tri dijela utakmice pretvorili u uvjerljivu pobjedu 128-114 protiv domaćih Celticsa.

Boston je u trećoj domaćoj utakmici u novoj sezoni doživio i treći poraz, iako je tri minute prije kraja treće četvrtine momčad Celticsa imala 19 koševa prednosti (94-75). No, Bullsi su do kraja treće četvrtine zaostak smanjili na 14 poena, a potom u posljednjih 12 minuta nadigrali domaće s 39-11 i tako ostvarili šestu pobjedu u sedam ovosezonskih nastupa, što ih trenutačno čini najuspješnijom momčadi NBA lige.

DeMar DeRozan je predvodio pobjednike s 37 koševa i sedam skokova, a Zach LaVine je dao svoj doprinos sa 26 poena i sedam asistencija. Crnogorski centar Nikola Vučević je bio na rubu "triple-double" učinka s 11 koševa, 10 skokova i devet asistencija. Jaylen Brown je za poražene postigao 28 poena uz sedam skokova, a Jayson Tatum i Al Horford su dodali po 20 koševa.

Bullsi su ostali usamljeni na vrhu zahvaljujući porazima Washingtona i New York Knicksa.

Pobjednički niz Wizardsa od tri utakmice prekinut je na gostovanju u Atlanti, gdje su domaći Hawksi slavili sa 118-111. Sedmoricu Atlantinih košarkaša s dvostrukim brojem koševa predvodio je Trae Young s 26. Srbin Bogdan Bogdanović je ubacio 16 poena pogodivši četiri trice, a švicarski reprezentativac Clint Capela je uz 16 koševa imao i 12 skokova. Bradley Beal je s 24 koša bio najbolji strijelac Washingtona, a zanimljivost ove utakmice je stopostotni učinak obje momčadi s crte za slobodna bacanja - Wizardsi su gađali 16/16, a Hawksi 29/29.

New York je u Madison Square Gardenu poražen od Toronto Raptorsa sa 113-104, čime je prekinut pobjednički niz Knicksa od tri utakmice. Najveći 'krivac' za to bio je najbolji igrač gostiju OG Anunoby koji je sa 36 koševa stigao do najboljeg učinka u karijeri. Gary Trent Jr. je ubacio 26, a Fred VanVleet 17 poena za Raptorse koji su stigli do četvrte uzastopne pobjede nadoknadivši zaostatak od 15 koševa iz prvog poluvremena. RJ Barrett je za poražene postigao 27 poena.

Veliki preokret napravili su LA Clippersi u Staples Centeru za drugu pobjedu u novoj sezoni. Naime, gosti iz Oklahoma Cityja su manje od tri minute prije kraja utakmice imali devet koševa prednosti (91-82), da bi do kraja dvoboja domaća momčad ubacila 17, a primila samo četiri poena za konačnih 99-94.

Paul George je od svoja 32 koša njih 27 ubacio u drugom poluvremenu, a uz to je prikupio devet skokova i imao sedam asistencija. Reggie Jackson je ubacio 15 poena za Clipperse, a Nicolas Batum i Luke Kennard po 14. Hrvatski centar Ivica Zubac imao je skromnu ulogu. Igrao je 12 i pol minuta te za to vrijeme postigao tri koša uz pet skokova. Goste je predvodio Shai Gilgeous-Alexander sa 28 poena.

Iako je bila bez svoje prve zvijezde Joela Embiida, Philadelphia je na svom parketu svladala Portland sa 113-103. Embiid je propustio ovaj dvoboj zbog odmora, a u momčadi nije bilo ni Tobiasa Harrisa koji je brisan s igračkog popisa neposredno prije dvoboja zbog poštovanja zdravstvenih i sigurnosnih protokola.

U takvom sastavu zasjao je Seth Curry s 23 koša, a pridružio mu se Georges Niang sa 21 poenom. U trećoj pobjedi 76ersa Turčin Furkan Korkmaz je dodao 15 koševa, a Andre Drummond je napunio statističke stupce sa 14 poena, 15 skokova, sedam asistencija i pet ukradenih lopti.

Portland je na gostovanjima i dalje bez pobjede (0-3). U Philadelphiji je najbolji strijelac bio Norman Powell s 22 koša, dok su po 20 ubacili CJ McCollum i Damian Lillard koji je imao i 10 asistencija.

Memphis Grizzliesi su na svom parketu svladali Denver Nuggetse sa 106-97. Ja Morant je predvodio domaću momčad sa 26 koševa i osam asistencija. Tyus Jones je postigao 17 poena, a Xavier Tillman 12. Nikola Jokić je sa 23 koša bio najbolji stijelac Denvera, a Aaron Gordon je uz 15 poena imao 10 skokova.

Preokretom u posljednjoj četvrtini Orlando je došao do pobjede 115-97 na gostovanju u Minneapolisu. Magic je u posljednjih 12 minuta nadigrao Timberwolvese sa 43-19 i nadoknadio 11 koševa zaostatka s kraja treće četvrtine. Cole Anthony je u posljednjoj četvrtini postigao 14 od svog 31 koša, a pratio ga je novak Franz Wagner s 28 poena, što mu je najbolji učinak u karijeri. Taj je dvojac najzaslužniji što su gosti prekinuli niz od četiri poraza. Kod domaćih je najbolji igrač bio Karl-Anthony Towns s 23 koša, 16 skokova i šest asistencija, dok je Anthony Edwards ubacio 24 poena.

Cleveland Cavaliersi su došli do pobjede 113-110 na gostovanju u Charlotteu, ponajviše zahvaljujući prednosti stvorenoj u prvoj četvrtini (40-21). Do kraja utakmice su Hornetsi hvatali zaostatak, ali im je ponestalo vremena da to u završnici dvoboja i uspiju učiniti. Jarrett Allen je predvodio goste s 24 koša i 16 skokova. Finac Lauri Markkanen je ubacio 21 poen, a Collin Sexton 17. Darius Garland je postigao 16 koševa od čega su se ključnima pokazala dva slobodna bacanja 14.9 sekudi prije kraja. Evan Mobley je imao 15 poena i 10 skokova. Kod domaćina je LaMello Ball ubacio 30 koševa, a Terry Rozier 23.

Pacersi su u Indianapolisu svladali San Antonio Spurse sa 131-118, a najveći dio posla obavili su u prvom poluvremenu koje su završili s prednošću od 22 koša. Domantas Sabonis je bio najbolji igrač Indiane sa 24 poena i 13 skokova. Myles Turner je ubacio 19 poena, Chris Duarte 18, Justin Holiday 17, a Caris LeVert 16. U petom porazu Spursa u posljednjih šest utakmica najbolji stijelac je bio Dejounte Murray sa 16 koševa, dok je Devin Vassell ubacio 15.