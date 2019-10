'Ništa se oko trenera Hajduka nije promijenilo od Velog mista'

Damir Burić u prilici je pobjedom protiv Slaven Belupa postati jedini trener Hajduka kome je uspjelo pobijediti u sedam uzastopnih domaćih utakmica na otvaranju prvenstva. No čak ni ta činjenica, pa ni druga pozicija na prvenstvenoj ljestvici, nisu dovoljni da Burić radi u miru, dio navijača otvoreno je protiv njega, štoviše, povicima ''Buriću odlazi'' nakon remija protiv Lokomotive jasno su dali do znanja što misle o njegovom radu i igri koju prikazuje momčad. Pogotovo na gostovanjima.

- Ova akcija #ipapeidida koju smo proveli dobro je odjeknula i nadam se dobroj posjeti i našoj dobroj utakmici. Što se tiče momčadi, cijeli tjedan smo dobro trenirali, koncentrirano, velika je želja suprotstaviti se Slaven Belupu u najboljem sastavu. Bradarić ne može zbog žutih kartona, Bulos i Bašić su u adaptacijskom treningu, imamo problema i s Nejašmićem ali ja sam zadovoljan, imamo dovoljno opcija za sastaviti dobru momčad.

U kakvom ste vi raspoloženju, bilo je dosta povika od strane navijača nakon zadnje utakmice, čak je i predsjednik morao stati u vašu zaštitu?

- Mi nismo zadovoljni rezultatom, ali želja i htijenje su bili tu. Imali smo dobru priliku za povesti, da se lopta od stative odbila u gol, utakmica bi krenula u drugom smjeru. Ili da je Bradarić zabio, da je Jairo stigao Juranovićev ubačaj... Te situacije na gostovanjima moraš realizirati, pogotovo ako protivnik igra čvrsto u bloku. Naša momčad je željna tri boda i dokazivanja, motivacija je tu, morali i mentalitet su tu, i vjerujem da ćemo biti nagrađeni, kao što smo svojim radom i zalaganjem zaslužili sve osvojene bodove do sada.

Kako ste doživjeli povike ''Buriću, odlazi''?

- Ništa se nije promijenilo u zadnjih 100 godina. Ako ste gledali Velo misto, sve je isto kao i tada. Ja sam koncentriran na rad, dajem sve od sebe za momčad i to ću uvijek pokušavati. Sve ostalo nije u mojoj domeni. Mogu djelovati na momčad, na ljude oko mene, profesionalac sam, vodi me nevjerojatno velika ljubav i strast prema klubu, i tu se ništa neće promijeniti.

Koliko će vam nedostajati Bradarić?

- On jako dobro povezuje linije, njegova kvaliteta u davanju ritma igri je jako dobra. Moramo naći pravu zamjenu za njega, ali to je tako, ili nedostaje golman, ili bočni, ili vezni.... Stalno tražimo rješenje, i do sada smo dobro kompenzirali i gurali naprijed.

Čija je bila odluka da se Ljubića preseli u drugu momčad a Barryja ostavi u prvoj, iako obojica nisu potpisali nove ugovore?

- To su pitanja za sportskog direktora. Vjerujem da će se u komunikaciji naći izlaz. Odluka je kluba, uvijek je to tako, a ja moram sprovoditi klupsku politiku. Mi kao klub imamo plan što želimo, želimo da igrači neke stvari poštuju, da imaju respekt prema klubu kao što i oni očekuju respekt kluba. Što se tiče Hamze sve je pozitivno, nadamo se da pregovori idu dobrim putem, osjeća se sa strane igrača i klupskog vodstva da to ide u dobrom pravcu, više od toga nije moja domena.

Mislite li da se oko Hajduka nepotrebno stvara negativno ozračje. Kao da ste predzadnji ili zadnji, a ne drugi. Je li potrebno toliko negativnosti?

- Treba nam zajedništvo, ono je bitno u svim segmentima. Mi ga imamo u svlačionici i u klubu i moramo to širiti prema vani. Ako to uspijemo bilo bi nam puno lakše stvoriti nešto veliko.

Koliko se kod igrača mijenja percepcija sada kad su od ''lovine'' postali ''lovci''. Jesu li igrači gladni pobjeda sad kad su vidjeli kako je lijepo biti na vrhu?

- Jesu, gladni su, jedva čekaju utakmicu da pokažu pravo lice. Mi uskoro imamo slavljenika i tom slavljeniku želimo nešto i pokloniti, idemo dati sve od sebe i Torcidi za rođendan pokloniti tri boda.

Hoćete li posebnu pozornost pokloniti Krstanoviću koji je zabio najviše golova upravo Hajduku?

- Čovjek ima 36 godina, fenomenalni je profesionalac, kako on radi, kako on igra, skidam mu kapu. Svaka mu čast, onakav momak da je kod nas, rekao bih mu da je dobrodošao sa tim svojim stavom i odnosom. Mnogi bi rekli da on nije za Hajduk, ali s tim kvalitetama, odnosom... Svaka mu čast.

Sedmom pobjedom upisali bi se u povijest?

- Nama je isključivo cilj utakmica, mi želimo prije svega demonstrirati moć koju smo pokazivali kod kuće, silu, da napadnemo protivnika...

Kako na vas i vaše igrače djeluju veliki pritisak i kritike?

- Mene to motivira i ja to nastojim prenijeti na momčad. Ljudski je da ljudi nisu zadovoljni, ali mi moramo paziti da smo u stanju odigrati bolje. Meni je to izazov, i siguran sam u svoje momke, u igrače koji su pokazali u dosta primjera. Vidjeli ste da momčad uvijek ide i želi, a tko ide i želi, i ima motivaciju.... Kod nas nedostaje realizacija, a na tome se vuče ostalo, sve krene u negativni smjer. Kod mene je čaša uvijek polupuna...

Par riječi o Slavenu?

- Došao im je novi trener, nova energija, došao je izvana, donio je nove ideje i u prvoj utakmici pokazao puno toga što se nije vidjelo prije. Čeka nas brutalno teška utakmica, oni su dominirali Rijeku 60-70 minuta, iako je Rijeka pobijedila... Da smo mi tako dobili, ne znam što bi bilo...

Kakva je situacija s Bulosom, ne igra, nije spreman...?

- Ivan je kod nas došao nakon operacije križnih ligamenata, operacija je ostavila traga na njega. Mi smo s njim u procesu, on je odradio neke treninge i koljeno je nakon njih reagiralo otjecanjem. Ne bih ulazio u medicinske razloge, ali mi radimo sve kako bi on bio taj, koji će dobiti prostor i odigrati. Naravno, ako ga zdravlje poprati i ako može u dva tjedna normalno trenirati i raditi s njim. Ivan će nastojati odraditi s nama treninge i ja se nadam da će ga zdravlje poslužiti i da ćemo ga vidjeti na nekim utakmicama...