Burić: Igrači su mi 'škvorcani', Vušković je iscijeđeni limun...

Nogometaši Hajduka od 17:30 igraju protiv Lokomotive u Kranjčevićevoj. Dugo Hajduk čeka na gostujuću pobjedu. S reprezentativne stanke neki su im se igrači vratili načeti.

- Jako kvalitetno smo radili u Postirama. Baš su naš lijepo tamo ugostili. Druga grupa igrača bila je s reprezentacijama. Ismajli je odigrao dobro za Albaniju, ali dobio je udarac u leđa i ne znamo hoće li moći nastupiti protiv Lokomotive. Nije trenirao. Simić je također za Češku morao izaći zbog udarca u glavu... Nejašmić se isto ozlijedio. Lista je poduža, svi su malo 'škvorcani', ne izgleda to bajno - otkrio je trener Hajduka Damir Burić pa pohvalio neke mladiće iz druge momčadi:

- Uigravali smo linije. Puno su nam pomogli igrači iz druge momčadi poput Stipe Radića i Dine Skorupa.

'Lokomotiva ima strašnu tranziciju'

Hajduk ide po sva tri boda...

- Nama je svaka utakmica važna, idemo na svakoj po pobjedu bez obzira na protivnika. Ciljevi su uvijek isti, jedino se sastav mijenja.

Damir Burić dobro poznaje momčad svog kolege Gorana Tomića. Ističe kako su 'lokosi' najopasniji u napadačkom dijelu momčadi.

- Lokomotiva je pokazala da je jedna momčad koja u defenzivnoj organizaciji stoji usko. Kastrati, Budimir, Sammir... To su jake ofenzivne opcije. Imaju brzu tranziciju i to su dokazali protiv Rijeke. Na to moramo paziti. Nećemo im se prilagođavati, mi imamo svoj stil. Sastav ne bih otkrivao.

Brojne utakmice uzele danak

Peruanac Ivan Bulos i Samuel Eduok nikako da uhvate pravu formu nakon ozljeda.

- Bulos je još u fazi rehabilitacije, nije bio s nama na Braču - rekao je Burić pa dodao da u dobrom stanju nisu ni Posavec te Josip Bašić.

- Pa i Mario Vušković je odigrao tri utakmice u sedam dana, čovjek je kao iscijeđeni limun, ali ne želim opravdanja. Na muci se poznaju junaci! - završio je Burić.