Buriću visi mač nad glavom, a čekaju ga tri uzastopna derbija

Počevši od današnjeg ogleda protiv Osijeka svaki naredni je ''kvalifikacijski'' za Damira Burića, a od postignutih rezultata ovisit će i njegov ostanak na klupi Hajduka. Svjestan je toga i sam, i zbog toga je vjerojatno i bio posebno emotivan na press konferenciji uoči današnjeg ogleda.

- Ako treba poginuti, poginut ću kao nogometni trener... - kazao je Burić na koncu podužeg monologa, iz koga se jasno moglo iščitati njegovo razočaranje situacijom u kojoj se našao, situacijom u kojoj jedan dio navijača, po njemu je to glasna manjina, traži njegovo odstupanje, dok on s druge strane vjeruje da je napravio sve što je u njegovoj moći i iz momčadi koju ima na raspolaganju izvukao maksimum.

No na Burićevu žalost nije u pitanju samo glasna manjina, čaša strpljenja i kod čelnika Hajduka je već puna i samo se čeka kap da je prelije. Još jedna prilika koju mu je predsjednik Marin Brbić dao nije samo prilika njemu, tim je potezom kupio i sebi vrijeme da u miru porazgovara s potencijalnim kandidatima te da se oni oslobode obaveza i dodatno pripreme i upoznaju momčad.

I ma koliko to bio logičan Brbićev potez, vrijeme će pokazati je li bio i dobar. Teško bi se u ovakvoj atmosferi igrači Hajduka nosili i s tri momčadi iz donjeg dijela ljestvice, a kamo li s tri momčadi s vrha, najprije Osijek na Poljudu, potom u Maksimiru napaljeni Dinamo koji želi golijadom oprati gorčinu poraza u prvom derbiju u Splitu, a onda opet doma s Rijekom koja, kao uostalom i Osijek, traži priključak s vrhom. I sve to Burić i momčad moraju odraditi bez prava na kiks, bez pravog napadača, s mladim Ljubićem koji se tek u petak priključio momčadi nakon potpisa ugovora te šestoricom igrača, Caktašem, Ismajlijem, Simićem, Svatokom, Nejašmićem i Kalikom kojima prijeti pauza zbog žutih kartona!?

Na Buriću i momčadi je veliki pritisak iz tri derbija traži se barem sedam bodova, a to se u ovakvoj atmosferi, i pogotovo s igrom kakvu prikazuju u zadnje vrijeme, čine nemogućom misijom. No zašto ne vjerovati da je ipak moguće... Uostolom, činjenica je da je Poljud i dalje neosvojiva tvrđava u kojoj Burić drži rekordan učinak od sedam uzastopnih domaćih pobjeda na otvaranju sezone, no isto tako je i činjenica da je od zadnjih pet trenera koji su vodili Hajduka minimalno 14 utakmica, Burić najslabiji po broju osvojenih bodova. Najuspješniji je bio Kopić s 33 osvojena boda, Oreščanin je osvojio 30, Pušnik i Carrillo po 28, a Burić 27.