Burton: Ljungberg mi je rekao da je Dinamo baš pravi izbor za mene, a Bale je bolji i od Luke!

Često sam u kontaktu s izbornikom Walesa Ryanom Giggsom, znam da me prati, a meni je san zaigrati na Europskom prvenstvu. Potres u Zagrebu? Uh, nije mi bilo svejedno, priča Robbie Burton...

<p>Tko je bolji, Gareth Bale ili Luka Modrić? Gareth Bale, pa niste valjda očekivali drugačiji odgovor, haha. A Bale ili Giggs? Uh, teško pitanje, kaže nam Robbie Burton (20), mladi veznjak Dinama.</p><p>Prvi Velšanin u povijesti Dinama polako hvata konce u hrvatskom nogometu, iza sebe ima već devet nastupa za ‘modre’, a na europskoj sceni debitirao je u domaćoj pobjedi (1-0) protiv Wolfsbergera.</p><p>Zoran Mamić svoju momčad priprema za novi megdan s Austrijancima, a Burton bi i ovoga puta mogao biti trenerova opcija s klupe za završnicu susreta. A kako se Robbie Burton snašao u Zagrebu?</p><p>- Zbog cijele situacije s koronom sve je drugačije, nemam još pravo iskustvo grada. U Zagreb sam stigao u veljači, pa je stigla korona, tako da nisam vidio previše od centra grada. Vjerujem da će se brzo sve vratiti sve u normalu pa ću i ja nadoknaditi propušteno. Ali, jako mi se sviđa vaša hrana - kaže nam Robbie Burton, pa dodaje:</p><p>- Najveća razlika između hrvatskog i engleskog nogometa? Tereni. Oni su ovdje ipak lošiji u odnosu na one u Engleskoj, to utječe na kvalitetu nogometa. Ali, sviđa mi se što se u Hrvatskoj igra tehnički nogomet.</p><p>Jeste li u kontaktu s bivšim suigračima iz Arsenala? I s kim se najviše družite iz Dinama?</p><p>- U Dinamu najviše vremena provodim s Moharramijem i Lauritsenom, a naravno da sam u stalnom kontaktu s nekadašnjim suigračima iz Arsenala. To je tako u nogometu, svatko odlazi svojim putem, ali prijateljstva ostaju zauvijek.</p><p>Prate li se u Walesu vaši nastupi za Dinamo?</p><p>- Da, već sam pričao i s izbornikom Walesa Ryanom Giggsom, svi me prate me redovito. Sretni su jer skupljam potrebno iskustvo na seniorskoj razini, kažu mi da nastavim ovako i svi vjerujemo da će nam budućnost donijeti puno lijepih stvari. Moj nastup na Euru sljedeće godine? Uh, to mi je velika želja, sve ću podrediti tome. Samo, trebam puno dobrih utakmica.</p><p>Rođeni ste i odrasli u Engleskoj, zašto ste se odlučili za Wales?</p><p>- Moj djed dolazi iz Walesa. Ljudi iz Saveza su mi prišli još dok sam bio dječak, pitali me bi li htio igrati za Wales. Odmah sam vidio nevejerojatan ponos u očima svog djeda i zbog toga sam odabrao Wales.</p><p>Čime ste se bavili kao dječak, jeste li trenirali i druge sportove?</p><p>- Ma oduvijek sam bio u nogometu. Počeo sam trenirati s bratom koji je stariji od mene dvije godine, a imao sam samo tri godine kada sam prvi put otišao na trening. I nisam se više micao iz nogometa.</p><p>Pamtite li neki savjet Unaija Emerya ili Fredrika Ljungberga koji su vas trenirali u Arsenalu?</p><p>- Da, Fredrik Ljungberg mi je davao puno jako savjeta, a kada sam mu rekao da imam opciju odlaska u Dinamo, odmah mi je poručio kako je to dobra opcija za mene i kako ću u Dinamu sigurno napredovati. Unaija Emerya ipak nisam toliko dugo poznavao da bi pričali o takvim stvarima.</p><p>Žalite li što nikada niste upisali i službeni nastup za Arsenal?</p><p>- To sam sanjao još kao dijete, ali život nosi svoje. Tko zna, možda jednoga dana i ostvarim taj san, ali sada mi je jedino Dinamo na pameti.</p><p>Kako ste proživjeli potres u ožujku? Je ste li već nekada doživjeli nešto slično u životu?</p><p>- Uh, bio sam u Zagrebu, živio sam sam i prvi put sam doživio ovakav potres pa mi nije bilo svejedno. I danas vidim radove u središtu grada, pa vjerujem da će sve biti brzo obnovljeno - završio je Robbie Burton, prvi Velšanin u Dinamu.</p>