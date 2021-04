Bivši 'topnik', a sadašnji nogometaš zagrebačkog Dinama Robbie Burton (21) dao je kratki intervjuu za YouTube kanal "We show football" u kojem se, između ostalog, osvrnuo na povijesni uspjeh 'modrih', ostavku Zorana Mamića, magiju Mislava Oršića, utakmicu s Villarrealom, ali i potencijalni susret sa svojom bivšom momčadi Arsenalom.

Podsjetimo, Dinamo je nevjerojatnom predstavom na Maksimiru šokirao svijet i izbacio veliki Tottenham iz Europe te poslao Josea Mourinha u očaj.

- Posljednjim rezultatima iznenadili smo cijelu nogometnu javnost, ne samo sebe. Pokazali smo da možemo izvesti nemoguće.

Tottenham je bio veliki ispit za nas. U prvoj smo utakmici imali prilike za gol, puno prostora, igrali smo dobro na protivničkoj polovici.

Tek tri dana do uzvratne utakmice s engleskom momčadi, Zoran Mamić je, nakon pravomoćne osuđujuće presude za gospodarski kriminal, podnio ostavku na mjestu glavnog trenera kluba jer tako nalaže Zakon o sportu...

- Bio sam iznenađen njegovom ostavkom. Bio je to šok za mene, kao i za cijelu momčad, ali to je nešto s čime se moramo nositi. Mislim da nam je to dalo dodatnu dozu strasti za uzvratnu utakmicu protiv Tottenhama - rekao je Burton, a onda pojasnio pobjednički recept:

- Igrali smo s petoricom u obrani što inače ne radimo, a odigrali smo taktički savršeno. Svi su znali svoju ulogu, što raditi u kojoj situaciji i sve je na kraju ispalo savršeno.

Potom se osvrnuo na heroja tog susreta, Mislava Oršića, koji je nevjerojatnim 'hat-trickom' zaludio velike europske klubove, među kojima je navodno i njegov bivši - Arsenal.

- Njegova završnica i udarac su na nevjerojatnoj, vrhunskoj razini, čak i na treningu, tako da me nije iznenadio. Već je to napravio na najvećoj svjetskoj pozornici, Ligi prvaka. Igra za hrvatsku reprezentacija koja je u samom svjetskom vrhu tako da me njegov 'hat-trick' stvarno nije iznenadio.

Opisao je i kakva je atmosfera vladala u momčadi nakon 'skalpa' protiv Tottenhama.

- Nevjerojatna atmosfera, igrači su se iz lože spustili u svlačionicu plačući od sreće. Bilo je jako emotivno. Mislim da je to najveća noć u povijesti Dinama na europskoj razini. Bilo je nevjerojatno biti tamo i biti dio svega toga.

Kako Dinamo može do pobjede protiv Villarreala?

- Sve je u našim rukama, moramo se dobro pripremiti za tu utakmicu te pokazati kvalitetu - bio je kratak o dvoboju sa španjolskom momčadi koju trenutačno trenira njegov bivši trener iz Arsenala:

- Pomogao mi je (op.a. Unai Emery). Pazio je na nas mlade igrače. To je odličan trener, radi dobar posao s Villarrealom, ali nadam se da ćemo ih pobijediti. Svakako se radujem susretu s njim.

Potencijalna utakmica s bivšim klubom Arsenalom u polufinalu?

- Bilo bi to odlično jer bih onda sigurno bio u finalu, haha. Ako prođemo Villarreal, bilo bi lijepo vidjeti stare prijatelje. Bila bi to zanimljiva i odlična utakmica - rekao je Burton o potencijalnom ogledu u polufinalu Europske lige.