Euforijom na Dinamo! Butina: Moja Gorica je opasna do bola To su dva moja kluba, teško je reći za koga ću navijati. Ali ću uživati, to je sigurno, kaže VG-dinamovac Andrej Panadić pred susjedski derbi Gorice i Dinama (16:30, ArenaSport 3)