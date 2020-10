- Kako da druga\u010dije ka\u017eem nego Jimmy J... Butler? Ovo je ono \u0161to on \u017eeli, \u0161to smo svi \u017eeljeli. Te\u0161ko je analizirati Jimmyja ili opisati ga dok ga ne osjeti\u0161 izme\u0111u \u010detiri linije. Nadmo\u0107an je, vrhunski natjecatelj i trebali smo ga - rekao je trener Miamija Erik Spolestra o svojoj zvijezdi.

Butler je tek tre\u0107i igra\u010d u povijesti NBA lige koji je u finalima imao triple-double uz najmanje 40 postignutih poena. Druga su dvojica Jerry West i - LeBron James. I sve to bez ijednog upu\u0107enog \u0161uta za tricu! Takvo \u0161to zadnji je put uspjelo Shaquilleu O'Nealu davne 2002.

- Bitno je da smo mi pobijedili, a to oko triple-doublea me ne brine. Neka u idu\u0107oj zabijem nula ko\u0161eva pa me budete pitali i da to prokomentiram. Do\u0107i \u0107u opet i re\u0107i istu stvar - kazao je Butler.

Uz njega, va\u017ean su dio u pobjedu Heata ugradili Tyler Herro sa 17 ko\u0161eva, tri skoka i dvije asistencije te Kelly Oljinik, koji je tako\u0111er ubacio 17 puz sedam skokova i jednu asistenciju.\u00a0

Miami je ve\u0107 u prvoj \u010detvrtini odjurio na 22-9, Lakersi su se vratili i pre\u0161li u vodstvom po\u010detkom druge, ali poslije toga Heat je dao gasa. Lakersi su u \u010detvrtoj minuti zadnje \u010detvrtine do\u0161li do tankog vodstva 91-89, no nisu imali snage boriti se do kraja.

LeBron? Osim \u0161to se mu\u010dio s Butlerom na le\u0111ima dobar dio utakmice, vi\u0161e od double-doublea nije mogao: 25 ko\u0161eva, deset skokova i osam asistencija. Po 19 su ubacili Markieff Morris i Kyle Kuzma, a Anthony Davis \"tek\" 15. Nova runda finalnog nadmetanja na rasporedu je u no\u0107i na srijedu.