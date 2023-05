Čabraja izvukao asa iz rukava, Mierez se vratio, a Dinamo uspio što nije od sezone 07/08.

Sve je jasno. Iz lige je ispao Šibenik, u kvalifikacije za Europsku ligu idu Osijek i Rijeka (ranije to osigurao i Hajduk). Dinamo je pobijedio Rijeku i četvrti put u sezoni, prvi put to su uspjeli u ligi 10. Sve to vidjeli smo u 35. kolu SuperSport HNL-a.