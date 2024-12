Čabraja: Mudražija mjesec dana nije trenirao od udarca u trticu. Carević: Idemo u totalni remont

Čekao je taj drugi dio i pokazalo se da je bio u pravu. Silvijo Čabraja zadovoljno trlja ruke nakon gostovanja u susjedstvu jer je njegova Lokomotiva ostvarila vrlo vrijednu i visoku pobjedu kod Gorice 4-1 u 18. kolu HNL-a. Taman prije zimske stanke.

- Prvo poluvrijeme egal utakmica, lomila se, nismo izdržali otići s golom viška na poluvrijeme. Drugo poluvrijeme predviđali smo da ćemo energetski biti malo bolji od Gorice, pošto smo Goricu pratili par zadnjih utakmica gdje je ona praktički svako drugo poluvrijeme padala, i nadali smo se tome i da ćemo na kraju ipak otići s pobjedom iz Gorice - rekao je Čabraja.

Robert Mudražija danas je bio "alfa i omega" Lokomotive. Kao, ustvari, i zadnje dvije sezone. Može se bez greške reći da je najbolji igrač momčadi s Kajzerice, no Čabraja ga je morao čekati. U razmaku od 80. do 88. minute zabio je tri gola i zasjeo na treće mjesto vječite liste najbtžih hat-trickova u HNL-u.

- Dok smo bili na Pohorju na pripremama dobio je jedan udarac u trticu, praktički mjesec dana nije trenirao. I ušao je u prvenstvo totalno nepripremljen, trebalo je malo vremena da to sve sjedne na svoje mjesto. Znamo mi koje kvalitete ima Robert Mudražija, da je on vrlo bitan čimbenik naše momčadi - pohvalio je trener svojeg igrača.

Lokomotiva je skočila na sedmo mjesto i maknula se s dna poretka.

- Na kraju možemo biti zadovoljni. Prošle godine smo završili na osmoj poziciji, dignuli smo se za jedno mjesto. Naravno, ostaje žal za određenim utakmicama gdje smo možda bili i bolji, ali smo na kraju izgubili. Ali to je nogomet i možda ćemo danas, sutra dobiti neku utakmicu gdje nismo bili kvalitetniji - zaključio je Čabraja.

Mario Carević razumije što mu je potrebno kako bi se njegova momčad revitalizirala. A to je potpuni remont.

- Bolno je, teško je izgubiti 1-4 doma. Međutim, kad pogledam utakmicu do te 80. minute, mislim da smo bili i više nego u egalu, ali način na koji primamo golove je nedopustiv. Nakon svoje prve utakmice u Varaždinu spomenuo sam to tijelo, da nam fali malo tijela, ali to je zbilja tako. Kad ti izgubiš svaki duel koji je presudan i koji može biti koban, onda se dogodi to. Ova momčad mora ići u totalnu rekonstrukciju. Ti kad si inferioran na nekim pozicijama kvalitetom, onda jednostavno moraš nadomjestiti karakterom. Mi to nažalost nemamo. Jednostavno morat ćemo ići u totalni remont - rekao je trener Gorice.