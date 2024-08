Čabraja nakon domaćeg poraza od Šibenika: Nećemo plakati, s time nećemo ništa postići...

Lokomotiva je u petak izgubila na domaćem terenu od Šibenika 1:0 i time produžila niz utakmica bez pobjede u novoj sezoni na četiri. Momčad Silvija Čabaje daleko je od prošlogodišnje, koja je krojila poredak i borila se za plasman u Konferencijsku ligu.

Situacija za trenera nije nimalo jednostavna jer je ove sezone izgubio mnogo prvotimaca. Čavlina, Kalaica, Bartolec i Šotiček napustili su momčad s Kajzerice. Na tu listu možemo dodati i Kačavendu, koji je tehnički napustio klub ovog ljeta kada ga je službeno otkupio Dinamo.

Nakon poraza od novog prvoligaša Šibenika, trener Lokomotive nije očajavao.

- To je nogomet. Čestitam Šibeniku, a mi jednostavno u drugom poluvremenu nismo dočekali nagradu. Imali smo vratnicu, lopta je potom plesala po liniji, bilo je još prilika... No, to je nogomet. Nećemo plakati, s time nećemo ništa postići, sada moramo skupiti glave i u sljedećoj utakmici pronaći put do pobjede - rekao je.

Šibenik, s druge strane, za sada ima sezonu iz snova. Mnogi su im nakon promocije u viši rang predviđali borbu za ostanak, ali momčad Marija Carevića upisala je tri pobjede u četiri kola i trenutno je prva na ljestvici, barem dok se ne odigraju sve utakmice na rasporedu.

- Mislim da smo odigrali dva različita poluvremena. U prvom dijelu bili smo zreli i taktički jako dobri, oduzimali smo im dubinu i međuprostor te smo po našim izlascima bili opasni. Otvorili smo utakmicu šansama Santinija, Božića i Majića, a poveli smo u pravom trenutku. Što se tiče nastavka, ne sviđa mi se što smo se povukli, to je dijelom zbog podsvijesti igrača. Išli smo čuvati rezultat ipak malo prerano, ali i Lokomotiva je napravila pritisak kad smo se povukli pa nam je tada bilo teško ponovno izaći - kazao je Carević.

- U svakom slučaju, veseli me mentalitet i karakter momčadi, kako se igrači bacaju na glavu i bore za svaku loptu. Dobro smo kontrolirali šesnaesterac, oni su imali jednu dobru šansu, ali to je Lokomotiva. Ponovit ću, tek smo ušli iz Prve NL u HNL, osam od 11 igrača dolazi iz te 'druge lige', što znači da se i dalje moramo privikavati na ove zahtjeve, ali ipak je lakše kada imaš devet bodova. Rasti ćemo, ali znam i da moramo patiti u ovakvim utakmicama jer Lokomotiva je moderna momčad s brzim i motoričnim igračima, a s njima nije lako trčati 90 minuta - dodao je.