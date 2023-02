Čačić: Fale nam barem 2 boda. To su bili nenogometni uvjeti

Dinamo je izgledao kao nezaustavljiv stroj u jesenskom dijelu sezone. Ne samo da su pobijeđivali bez problema, već i nabijali gol razliku. No, borba za prevlast i potresi u klubu itekako su utjecali na izvedbe 'modri'. Dinamo je u prva tri kola zabio tek tri gola, slavio protiv Lokomotive (2-1) te remizirao s Goricom (0-0) i Slaven Belupom (1-1).

Bez obzira na kikseve, Hajduk to nije iskoristio pa je prednost i dalje ogromnih plus osam. No, ono što navijače brine je loša i bezidejna igra. Ipak, 'modri' će gorak okus iz Koprivnice (0-0) imati priliku isprati već u petak kada od 17 sati na Maksimiru gostuje opasna Istra u 21. kolu HNL-a.

Za početak se trener Dinama Ante Čačić oprostio od legendarnog Ćire Blaževića koji je preminuo u srijedu nakon teške bolesti.

- Saznao sam jučer ujutro kad sam se probudio. Vidio sam na portalima tu tužnu vijest. Prije njega nije bilo takvog čovjeka, a neće biti ni poslije. Bio je osebujan i poseban. Pamtim ga kao trenera koji je Dinamu donio naslov prvaka nakon 24 godine čekanja 1982. godine. Nikad neću zaboraviti utakmicu sa Željezničarom kada smo potvrdili naslov prvaka. To je njegov veliki rezultat i uz to osvajanje bronce s Hrvatskom. Cijeli njegov život bio je poseban. Bio je omiljen, svaki kontakt s njim bio je poseban događaj. Odlazak takvog čovjeka će ostaviti veliku prazninu u hrvatskom nogometu. Velika mu hvala na svemu što je učinio za hrvatski nogomet i hvala mu za sve one trenutke u kojima sam bio s njim - rekao je Čačić pa se okrenuo utakmici s Istrom.

Svjestan je da ga čeka težak i neugodan protivnik.

- Ovo je četvrta utakmica u nastavku prvenstva. Istra je pokazala zavidnu formu, vrlo je učinkovita. Ima sedam bodova iz tri utakmice i gol razliku 5-1. Taj rad trenera Gonzala Garcije došao je na bodovnu naplatu. Gajio je igru i kombinatoriku, to mu se sada poklopilo. Veseli me jer je trener takvog poimanja nogometa. To je dobit za hrvatsku ligu i Istru. Na nama je da popravimo bodovni učinak, prva tri kola nisu bila prema očekivanju, fale nam bar dva boda. Držim da su uvjeti bili nenogometni i to nas je limitiralo. Imali smo i probleme s izostancima. Vraća nam se Mišić, vidjet ćemo hoće li Ivanušec biti spreman, a Petković bi mogao više igrati. Neće biti Josipa Šutala (zbog žutih kartona, nap. a.). Nadam se da će Istra i Dinamo napraviti jednu dobru nogometnu predstavu, ali da ćemo mi biti uspješniji. Želim da to bude na tragu one utakmice s Lokomotivom iz prvih 60 minuta - rekao je Čačić.

Istra je sve tri utakmice u proljetnom dijelu sezone igrala na domaćem terenu. Prvo je remizirala sa Slavenom (0-0) pa senzacionalno razbila Hajduk (3-0) i pobijedila Varaždin (2-1). Pulski prvoligaš se opasno zakuhao i spominje se kao legitimni kandidat za pozicije koje vode u Europu. Garcia je implementirao svoje ideje i stvorio momčad koja svakome može stvoriti probleme. E ovo je idealna prilika da šokiraju Dinamo koji nije u bajnoj formi.

- Istra dolazi rasterećena. Teško je reći da je lakše igrati vani nego kući, ali njima će biti lakše igrati na Maksimiru. Nemaju što izgubiti, samo dobiti. Igranje protiv Dinama je inspiracija za svakog igrača. Oni imaju dobru psihološku pripremu iz razloga jer nemaju imperativ osim prezentirati svoje kvalitete. Da su opasni, pokazali su protiv Hajduka. Utakmicu koju su dobili protiv Varaždina, još je teže dobiti. Jer kada dobiješ Hajduk dođe do pražnjenja, no oni su to uspjeli apsolvirati i slaviti. Utakmica će se igrati u dva mjera i to je ono što me veseli. Igrati protiv Dinama je inspiracija za svakog igrača - zaključio je Čačić.

