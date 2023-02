Čačić: Ivanušec je imao veliki post i znače mu golovi. Oršić? Njegov povratak nije moguć

Nogometaši Dinama pobijedili su u gostovanju na stadionu Varteks protiv Varaždina u 22. kolu HNL-a.

Junak za 'modre' bio je Luka Ivanušec koji je zabio dva gola, a Arijan Ademi potvrdio je pobjedu golom u 85. minuti nakon što je Tonio Teklić zabio za domaćina u 80. minuti.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Svi oni koji su bili na susretu i gledali preko malih ekrana mogu biti zadovoljni s utakmicom. Veseli me način na koji smo slavili. Došli smo u Varaždin s namjerom da dominiramo, ali u nekim situacijama nam je domaćin mogao doći do gola. Bili smo dominantni naročito drugo poluvrijeme, a pobjeda na ovako vrućem terenu pobjeda čini me zadovoljnim. Bilo je puno truda, energije, dobrih poteza i rješenja mojih igrača - istaknuo Ante Čačić (69) nakon slavlja u Varaždinu.

Varaždinu je ovo bio treći uzastopni poraz, a trener Mario Kovačević (47) rekao je da se njegova momčad umorila u prvom poluvremenu.

- Nekako smo se istrošili prvo poluvrijeme i protiv Dinama se ne možeš vaditi. Prijašnje dvije utakmice rezultat se lomio i prelomio na stranu protivnika. No, vjerujem u svoju momčad i jedan dobar rezultat podići će nas individualno i momčadski. Sve ćemo napraviti da se izdignemo - rekao je Kovačević.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zamjene bez učinka

Kovačević nije uspio probuditi momčad ni s brojnim zamjenama u drugom poluvremenu. Ušli su Šaranić, Pereira i Mitrovski, koji su nedavno predstavljeni kao pojačanja.

- Nisu nam izmjene ništa dobroga donijele. No, nije tim novim igračima lako i vjerujem da će se uskoro pokazati u boljem svjetlu - dodao je Kovačević.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Pogreške su skupo koštale Varaždin protiv aktualnog prvaka Hrvatske.

- Prelagano primamo golove. Svjesni smo toga. Pričamo cijelo vrijeme, no jednostavno nam se opet događaju - dodao je Kovačević.

Debi Perkovića, Boško Šutalo u sastavu

Varaždinu je dva gola zabio Luka Ivanušec nakon posta od čak četiri mjeseca bez postignutog gola.

- Drago mi je da je Luka iskoristio svoje prigode. Imao je veliki post i to će mu puno značiti. Livaković je također imao par dobrih intervencija i daje nam sigurnost - dodao je Čačić.

Priliku protiv Varaždina dobio je novopridošli Mauro Perković, a povratku na teren blizu je i Boško Šutalo, koji je danas bio na klupi 'modrih' nakon dugog izbivanja s travnjaka zbog ozljede fibule i ligamenata.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Čačić ocijenio prijelazni rok

Strateg Dinama dao je i ocjenu zimskog prijelaznog roka.

- Dobili smo što smo željeli iako je zimski prijelazni rok bio kratak i klubovi se ne odriču olako igrača. Nismo dovodili igrače bez razloga igrače, samo radi promenade u svlačionici - objasnio je Čačić koji je komentirao i novinske natpise o mogućem dolasku na posudbu Mislava Oršića koji je prodan u Southampton.

- Mislim da to nije bilo moguće, a nije moguće ni u ljeto. Mislav će pokazati da Southampton nije kupio bez veze. Svojim radom, marljivošću i kvalitetu sigurno će zaslužiti mjesto u momčadi - poručio je Čačić.

Foto: FC Southampton

Pred Dinamom je veliki derbi protiv Hajduka.

- Derbija su četiri, ali prvenstvo se osvaja pobjedama u utakmicama kao što je bila danas. Ne mislim da ćemo osigurati niti izgubiti vodeću poziciju nakon derbija. Mislim da smo mi u prednosti pred derbi. Osam bodova smo ispred i Hajduk je primoran na drugačiji način doći igrati u Maksimiru - zaključio je Čačić.

