Čačić: Pad? Nismo ga imali. Istra će biti derbi kola! Zekić: Nitko me neće dobiti šest puta u nizu

Jednostavno, moram se malo našaliti... Neće nitko pobijediti Zorana Zekića šest puta zaredom. Ali bilo je dosta razloga za brigu. Posebice zbog naše forme u nastavku prvenstva. Nakon toga u drugoj minuti dobiješ gol, opet eurogol, svaka čast Drmiću. Ali nakon toga je bilo sve pod kontrolom. Držali smo loptu, koristili dubinu, zabili gol iz situacije poslije auta i rekao bih da smo drugo poluvrijeme bili za nijansu bolji. Iz tranzicije smo imali jako dobre prilike, ali nažalost nije bilo dovoljno preciznosti, rekao je za MAX Sport nakon utakmice Slaven Belupa i Dinama (1-1) trener 'farmaceuta' Zoran Zekić.

U prve dvije utakmice izgubili ste prilično uvjerljivo od Dinama. Je li ta činjenica stvarala određeni pritisak?

- Takvi detalji stvaraju određene frustracije. Svi smo mi živa materija, živo tkivo, nije to jednostavno. Nekad je to izgledalo kao da smo se predali bez borbe. Iako, ova zadnja utakmica, izgubili smo 4-1, ali do 70 i neke minute se to lomilo. Sretan sam zbog momčadi, bila je dobra atmosfera iako je bilo teško vrijeme za igrati. Ovaj bod i igra će nam dati veliki poticaj za dalje i veliku vjeru.

Iduće kolo idete u goste Osijeku.

- Ja idem doma. Osijek je prošlu utakmicu s Goricom odigrao fantastično, danas su bili manje raspoloženi, ali vrijeme je imalo utjecaja. Imamo par dana za pripremiti se i nadam se da ćemo odigrati hrabro kao i danas, ali i kvalitetnije.

Zatim je svoje viđenje utakmice dao i Ante Čačić.

- Prvo moram reći da je rezultat realan, da je domaćin zasluženo došao do tog boda. Utakmica je bila teška iz puno razloga. Nisu bili nogometni uvjeti, podloga nam nije odgovarala, ali morali smo se malo bolje snaći naročito nakon tog našeg vodstva. Prvo poluvrijeme, kad nam je i saveznik bio malo jači vjetar nego što je bio drugo poluvrijeme. Nismo to učinili na adekvatan način. Navikli smo igrati i držati posjed i kroz to dolaziti u prilike, ali kad vam to podloga ne dozvoli... Domaćin je bio zaista jako angažiran, dobio dosta duela u sredini. Razbili su nam kontrolu igre stoga smo primili gol. Drugo poluvrijeme smo težili, bili smo ti koji smo imali dominaciju, bili smo gore, ali opet nas je mogla koštati naša ishitrenost, naša brzopletost. U tim nastojanjima da dođemo do gola. Tako da smo omogućili domaćinu dvije, tri polukontre iz kojih su nas mogli ostaviti i bez tog boda. Bod se piše, nastojali smo doći do sva tri. U tome nismo uspjeli, ali falili su nam neki igrači. Neki igrači su povratnici. Tako da, moramo ovu utakmicu arhivirati i okrenuti se novoj.

Lokomotiva prošlo kolo, dogodio se pad u drugom dijelu. To se dogodilo i danas. Brine li vas to?

- Nismo mi imali pad u drugom poluvremenu. Iz naše lopte smo mi dali njima lopte iz kojih su nas kontrirali. Imali smo situacija kada smo, faktički, bili gore s dovoljnim brojem igrača, ali taj pas nije bio dovoljno iskontroliran. I zbog toga se dogodilo da smo prividno imali pad. Nismo imali pad. Imali smo puno više loptu, imali smo situacije koje smo mogli kvalitetnije odraditi, ali ponavljam... Nije lako dobivati utakmice, vremenske prilike su takve kakve jesu. Dosta su loše za momčadi koje žele igrati i iz igre doći do realizacije. Ovakva podloga, vjetar, kada se tome pridoda kvalitetan domaćin... Nije lako doći do pobjede.

Iduće kolo slijedi Istra koja je u naletu.

- Očekujem dobru utakmicu. Istra se pokazala kao vrlo kvalitetna momčad. Imaju sada i dobar rezultat i može se reći da se u petak igra derbi kola.

