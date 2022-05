Čačić: Šampanjac za titulu? Ha, nisam razmišljao tako daleko... Niti imao neugodnosti na ulici

Dinamo u nedjelju može postati prvak Hrvatske ako Rijeka pobijedi Hajduk, a "modri" potom u drugom derbiju dana od 20 sati na Maksimiru pobijede Osijek s njihovim bivšim trenerom Nenadom Bjelicom.

Ante Čačić (68) zasjeo je nakon poraza od Hajduka i u prvoj utakmici pobjednički prošao kroz Veliku Goricu, a u prošlom kolu kiksao kod Lokomotive pa je prednost pred "bijelo-plavima", s obzirom na to da ni oni nisu uspjeli pobijediti Istru, i dalje četiri boda.

Novi trener "modrih" nije imao predstavljanje prije utakmice protiv Gorice, već je samo dao izjavu za klupski YouTube kanal pa mu je ovo bilo prvo pojavljivanje pred predstavnicima medija.

- Sve vas lijepo pozdravljam, drago mi je da se gledamo oči u oči nakon dugo vremena. Ispred nas je jako bitna utakmica, prava natjecateljska u kojoj su velika tri boda za nas kao domaćina i, naravno, za naše goste. Utakmica kojom se možemo približiti potvrdi osvajanja naslova, odnosno Osijeku da ostane u utrci za naslov. Utakmicu očekujemo u dobrom raspoloženju. Imamo sitnih problema, neki igrači neće biti spremni za sutrašnju utakmicu, ali dovoljan fond kvalitetnih igrača koji mogu odgovoriti zahtjevima ove utakmice. Isto tako, veselim se interesu navijača. U Kranjčevićevoj smo jako loše izgledali prvo poluvrijeme, tamo smo vidjeli koliko Dinamo ima vjernih navijača. Oni su nam nasušno potrebni i sigurni smo da ćemo uz njihovu podršku učiniti sve što je važno, da Dinamo prezentira kvalitetu kroz 90 minuta, ne opterećuje se tablicom i semaforom. Na kraju će, prikladno toj izvedbi, biti i konačan rezultat - rekao je Čačić u uvodu.

Tko ne konkurira za utakmicu?

- Štefulj, Bulat, Franjić. Priključio se Perić, vidjet ćemo može li Emreli biti u krugu kandidata za utakmicu. To su neke sitne ozljede. Nastojat ću koristiti igrače koji su 100 posto fit da utakmicu možemo pokriti kroz 90 minuta. Isto tako, znamo da su povratnici Menalo i Špikić jer su iza sebe imali ozljede i pauze koje ih nisu uspjele dovesti u pravi natjecateljski ritam. Ali s obzirom da imamo mogućnost pet izmjena, siguran sam da će nam moći koristiti za utakmicu.

Osijek mora krenuti napadački.

- Za njih je ovo eliminacijska, kao Kup utakmica u kojoj neosvajanjem tri boda gube priključak do vrha, a u slučaju da dođu do tri boda, ostaju u utrci. Mi smo tu u povoljnijoj situaciji iako ne razmišljamo o tome, rekao sam igračima da ne gledaju ljestvicu ni semafor. Ako izvedba bude na potrebnom nivou, treba očekivati i malo sportske sreće, da rezultat bude prikladan toj prezentaciji.

"Bijelo-plavi" inače vole igrati zatvoreno, sad se očekuje drugačiji pristup.

- Sigurno je satkan od kvalitetnih pojedinaca i igrača, imaju trenera u kontinuitetu već dvije godine i tu su maloj prednosti u odnosu na mene iako ne očekujem da će to tako biti. Oni će morati malo više riskirati. Imaju pojedince na koje ćemo morati obratiti pozornost. Imaju kvalitetne napadače, igrače koji mogu s distance i poludistance ugroziti naš gol, ali i nedostataka i slabosti. Razmišljat ćemo o sebi i kako ćemo se ponašati unutar sustava, ali dovest ćemo u mjeru da utakmicu dovedemo u smjeru koji mi želimo.

Ako Rijeka pobijedi Hajduk, a Dinamo Osijek, u Maksimiru će se već u nedjelju oko 22 sata slaviti naslov. Imaju li spreman šampanjac?

- Nisam razmišljao tako daleko. Imamo još devet bodova do kraja prvenstva koja su u igri, tri susreta, vidjet ćemo što će se dogoditi.

Znači li to da nećete juriti pobjedu?

- Naravno da idemo na pobjedu, u svakoj utakmici idemo na pobjedu. Rekao sam da je puno veći imperativ na strani Osijeka jer je za njih utakmica eliminirajuća, za nas nije. Mi ćemo i dalje nakon sutrašnjih utakmica držati čelnu poziciju. Hoće li to biti s većom ili manjom bodovnom razlikom i sve je u našim rukama do kraja prvenstva. Ne želim reći svojim igračima da je sutra "biti ili ne biti" jer nije. Nego u ovom prekrasnom ambijentu protiv renomiranog protivnika koji nam želi uzeti skalp u Maksimiru trebamo biti na nivou. Ako tako bude, ako bude potpore sa sjevera i zapada, učinit ćemo sve da dođemo do željene pobjede.

Hoće li Petković igrati od početka?

- On je cijelo vrijeme tu, na životu. On trenira, na dispoziciji je momčadi. Ovaj tjedan radio je kvalitetno, kao i svi. Vidjet ćemo, imamo još jedan trening i odlučit ćemo na koji ćemo ga način koristiti.

Što je bio problem u odnosu na nastupe protiv Gorice i Lokomotive?

- Rekao sam da je bod velik s obzirom na to kako smo izgledali u prvom poluvremenu. U drugom smo izgledali povezanije, ali smo napravili premalo za sva tri boda. U prvom dijelu nismo se dobro adaptirali na vremenske uvjete, gubili smo lopte, imali puno previše netočnih dodavanja. Ne bih izlazio s točnim brojkama, mi smo to detaljno analizirali. Dođeš u seriju pogrešaka, onda želiš biti ishitren i brzoplet, onda ne izgledaš dobro. Napravili smo izmjenu na poluvremenu, ulaskom Mišića bilo je puno povezanije i smislenije, ali bili smo nedorečeni da bismo napravili nešto više. Ta utakmica se može dogoditi. Podsjetit ću vas kako je izgledao Real protiv Barcelone kući, nakon toga je napravio sjajan niz u domaćem prvenstvu i Europi. Dinamov DNK mora biti drugačiji, ne može se dovesti u situaciju da ispadne iz utakmice na način da počne preskakati igru, da gubi nit igre. Dinamo mora igru staviti pod kontrolu, nastaviti je kontrolirati i dolaziti u prilike. Istovremeno i činiti sve da to protivnik ne čini.

Što točno znači da je atmosfera u svlačionici dobra?

- Činjenica da je utakmica u medijskom fokusu povlači i dodatni adrenalin i tenzije. Učinit ćemo sve da odgovorimo na takve podražaje utakmice. Ali igrači moraju ući u utakmicu rasterećeni i razmišljati isključivo o sebi i što moraju učiniti da bi momčad mogla funkcionirati. Ako tako bude kroz 90 minuta, moramo biti strpljvi i imati ideju koju ćemo nastojati provesti. Isto tako, moramo biti spremni i trpjeti momente kad će i protivnik imati svojih dionica. Ali moramo znati što i kako radimo.

Navijači će vjerojatno htjeti da pokažete da ste vi prvak.

- Naravno, mi smo aktualni prvaci u velikom kontinuitetu, igramo pred svojim gledateljima i učinit ćemo sve da to opravdamo. Ali to je utakmica koja će se igrati na dva gola, i jedni i drugi ćemo željeti tri boda. U tom srazu će proći ona momčad koja bude racionalnija i staloženija, koja bude radila manje pogrešaka. Ako si ti u stresu i nervozi, onda je mogućnost za pogreške daleko veća.

Kako vidite trenerski okršaj protiv Nenada Bjelice?

- On je moj mlađi kolega, ovo nam je prvi međusobni sraz u utakmicama. Želim mu puno uspjeha. Naravno, sutra ne, ali u njegovoj karijeri koja je dosad bila dobra i kvalitetna, svi pamtimo njegov doprinos u Dinamu. S Osijekom je Nenad napravio klub i momčad koja se respektira, koja prošle i ove godine nastoji hvatati čelnu poziciju i doći do trofeja. Osobna motivacija? Tu utakmicu neće dobiti trener, nego igrači na terenu. Naravno da od nas imaju podršku. Sve što smo radili kroz tjedan trebali bismo primijeniti na utakmici. Treneri mogu i trebaju pratiti i gledati utakmicu, eventualno i kroz izmjene igrača nastojati olakšati je igračima kad su u problemima. U tome je Nenad sigurno dobar. Ali ja sam trener koji sam puno godina na klupama, bio sam u Dinamu prije deset godina i ne znam gdje sam sve bio, uključujući našu svetinju, reprezentaciju. Nemam respekt na način da bi me to moglo dovesti u neki podređeni položaj.

Kakve su reakcije ljudi kad vas sretnu na ulici?

- Nikad nisam imao problema s ljudima, zaista. Rodio sam se u ovom gradu, živim tu cijeli život. Imam veliku djecu, hvala Bogu, i unučad. Nigdje nisam imao nikakvih neugodnosti. Čak štoviše, samo potporu.

Kako vidite momčad Osijeka, na koga ćete posebno pripaziti?

- Upoznat ćemo igrače s odlikama momčadi Osijeka i skrenuti pozornost na određene stvari. Ne bih ih ovdje prostro pred vama, to je za svlačionicu, to je i dio našeg plana za utakmicu. Prekidi problem u Osijeku? Radimo ih uvijek, i defenzivne i ofenzivne, i danas ćemo. Stavljamo naglasak na određene dijelove u igri i na koji način bi igrač trebao funkcionirati s obzirom na to da nemamo uvijek istu početnih 11. Možda nisam spomenuo Theophilea koji neće biti u konkurenciji za utakmicu, osjetio je problem s koljenom.

Čak desetorica igrača imaju po dva žuta kartona i prijeti im suspenzija za utakmicu protiv Šibenika za tjedan dana. Osim Franjia i Štefulja, koji će propustiti Osijek, tu su i Arijan Ademi, Amer Gojak, Luka Ivanušec, Deni Jurić, Dominik Livaković, Luka Menalo, Josip Mišić i Josip Šutalo. Koliko ćete taj detalj uzeti u obzir prilikom sastavljanja momčadi?

- To sam uzeo u obzir u Kranjčevićevoj. Možda je i to neke igrače sputavalo razmišljajući o ovoj utakmici koja slijedi. Sad nemamo nikakvog razloga za šparanje, ova utakmica donosi puno toga i učinit ćemo sve da uzmemo puni plijen - zaključio je Ante Čačić.

Prodano je oko 9000 paketa za derbije protiv Osijeka i Hajduka na Maksimiru, a prodaja traje do početka utakmice na blagajnama i putem interneta. Ulazi se otvaraju u 18.30 i iz Dinama pozivaju navijače da dođu što prije jer očekuju gužve.

Kladionice inače vide Dinamo kao izrazitog favorita jer je koeficijent na njiihovu pobjedu 1,70, a na goste, kojima igra samo pobjeda ako žele ostati u igri za naslov, čak 5.

Najčitaniji članci