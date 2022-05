Čačić: Rekao sam da ne idem u mirovinu, odsad sam slobodan

Dinamo je u ludom derbiju pred svojim navijačima na Maksimiru srušio najvećeg rivala Hajduk 3-1 pa u posljednjem kolu HNL-a za ovu sezonu titulu proslavio na najbolji mogući način.

Ante Čačić stigao je pred smiraj prvenstva i imao je samo jedan zadatak: probuditi momčad iz letargije i donijeti trofej prvaka na Maksimir. U tome je i uspio.

- Mokar sam od šampanjca i slavlja. Poseban je gušt potvrditi naslov, osvojeno prvenstvo protiv Hajduka. Presretan sam, ali zasluga pripada i igračima te mojim prethodnicima Krznaru i Kopiću. Ovaj put moram spomenuti ulogu naših navijača koji su nas zadnjih četiri, pet kola toliko zdušno bodrili. da nismo imali pravo zakazati. Mislim da danas, iz tog razloga, tako su nam upriličili dobar ambijent da smo bili malo, neću reći zapeti, ali smo imali dosta problema. Nažalost, stadion nam nije u najboljem stanju, da ne kažem nešto drugo. Hvala navijačima, sretan sam i ponosan što su igrači ovako izvukli prvenstvo, na kraju smo ostvarili bodovni odmak u odnosu na naše pratioce - rekao je Čačić nakon derbija pa dodao:

- Radili smo individualne i tehničke pogreške. Prvo poluvrijeme nismo dobro izgledali. Hajduk je bio rasterećen i htio nam je zapapriti veselje. Međutim, drugo poluvrijeme smo bili, pogotovo nakon gola, bolji. Jedno vrijeme. Onda je došao prekid. Velika stvar je da smo se nakon 1-1 digli, vjerovali da do kraja možemo napraviti nešto više. Izmjene su odradile posao i sretan sam zbog samih igrača. Na kraju sam presretan jer ovakav ambijent u Zagrebu... Ja sam rođeni Zagrepčanin i rijetko se viđa.

- Moram spomenuti igru Moharramija koji je po meni možda bio... Ne volim izdvajati, ali je odigrao jako dobru utakmicu. I iza sebe nema baš neki kontinuitet. Imali smo problema koje ne apostrofiram. Imamo igrače koji nisu do kraja izliječeni, koji nisu do kraja spremni. Ali imamo što imamo, nismo kukali za ovima što nemamo, usredotočili smo se na igrače koje imamo. Izvukli smo maksimum zadnjih pet kola i uzeli 13 bodova pa na kraju uvjerljivo osvojili prvenstvo. S obzirom da je sve bilo tijesno do predzadnjeg kola.

- Siguran sam da ste pratili moj dolazak, neki su se iščuđavali. Da sam se bojao nečega ne bi prihvatio ovaj posao. Bio sam u ovakvim situacijama, imao sam vjeru u igrače, to se pokazalo. Imamo dosta rezervnih snaga koji nisu dosta igrali prije. I ti su dečki opravdali svoju minutažu. I Špikić je u brojnim utakmicama radio sjajne stvari, veseli me nastup Baturine koji je zabio i asistirao. Dinamo ima kvalitetu, ima širinu, nisam se bojao.

Dinamo se nalazio u teškim trenucima, igrači nisu usvojili ideje Željka Kopića i trebalo je trgnuti momčad. Čačić je posao odradio dobro.

- Ja kad sam dolazio Dinamo je držao čelnu poziciju. Bila je tjesnija situacija nego što je ovog trenutka, ali što reći... Uspjeli smo povratiti gard Dinama, nastaviti biti autoritativni svaku utakmicu, težiti punom rezultatu, u tome smo uspjeli i zaista sam neizmjerno sretan. Hrvatska liga je bila zaista interesantna i veliki doprinos ste donijeli vi sa super stručnim komentarima u emisiji koja je pratila hrvatsku ligu - rekao je Čačić obraćajući se Elvisu Scoriji.

Ostanak u Dinamu?

- Lako je sa željama. Ja sam trener koji je rekao da ne odlazim u mirovinu, od ovog trenutka sam čak i slobodan trener pošto moj ugovor vrijedi do završetka ovog prvenstva. Vidjet ćemo što donosi sljedeći dan. Budućnost? To je pitanje za ljude iz kluba. Vjerojatno ljudi u klubu imaju neka svoja razmišljanja, moguće da sam i ja jedan od kandidata za trenera. Slijedi odmor, vidjet ćemo. Teško je odbiti Dinamo, imam 37 godina trenerskog staža, svugdje sam imao uspjehe. I nisam se bojao izazova, Dinamo ima kvalitetu i širinu. Previše je bilo skepse oko Dinama. Ne bih bio razočaran ako ne budem dalje trener, mi smo se dogovorili za pet kola. Siguran sam da će ljudi u klubu razmišljati o meni, vidjet ćemo.

Za kraj je prokomentirao i koja titula mu je draža.

- Ova titula mi je slađa od one prve, iako sam tada dulje vodio momčad. Bilo je komforno tada, bili smo 21 bod ispred Hajduka. A prvenstvo bez pravog Hajduka ne valja, nema te sportske tenzije i sportskog animoziteta. Samo to ne smije izlaziti iz okvira sportskog ukusa. Ali, ovo mi je draža titula.

