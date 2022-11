Novi Dinamov reprezentativac upitan, Čačić: Nisam previše razumio taj potez Chelseaja

S Chelseajem je počela, s Chelseajem će i završiti Dinamova sezona u Ligi prvaka. Senzacionalna pobjeda u prvom kolu na Maksimiru 1-0 ostala je, nažalost, i jedina pobjeda "Modrih" u skupini, pa uoči završnih 90 minuta u srijedu na Stamford Bridgeu (21:00) teoretske šanse za prolaskom više ne postoje.

No, postoje za ostanak u Europi, za treće mjesto i Europsku ligu, no za to će dinamovci morati napraviti novo čudo, drugi put pobijediti Chelsea te se nadati i pobjedi Milana nad Salzburgom.

- Chelsea je apsolutni favorit, ali bio je i u prvoj utakmici. Zahvaljujući toj pobjedi, imamo sad nadu da možemo izboriti proljeće u Europi. Ovo je drugačija utakmica od prve, oni su bili na početku sezone, a mi u najboljem izdanju jer smo bili nakon kvalifikacija - započeo je trener Dinama Ante Čačić.

- Ponosan sam na igrače. Imali smo dobre prezentacije, uvijek nam je nešto falilo. Bit će vremena za analizu. Sutra očekujem pun stadion, prekrasan ambijent. Naša potpora neće nedostajati, a od igrača očekujem da daju svoj maksimum. Imamo i malih poteškoća, Mišić nije danas trenirao, vidjet ćemo što će biti sa Šutalom, Dilaver je ostao kod kuće jer ima problema s trbušnim zidom.

Vratio se Dinamov trener na utakmicu i poraz u Osijeku.

- Uvjeti su bili takvi kakvi su bili. Nisam vidio s klupe što se događa. To je naš prvi poraz, ako se negdje trebao dogoditi, neka se dogodio tad protiv Osijeka. Ne bi to trebalo ostaviti traga na nas. Zaista smo u napornom ritmu, ovo je sutra 28. naša utakmica.

Prema najavama Chelsea bi sutra trebao biti u kombiniranom sastavu.

- Svi igrači u momčadi Chelseaja su kvalitetni i ne mora biti prednost za nas ako će dati priliku onima koji igraju manje. Promijenili su vrhunskog trenera u odnosu na zadnji naš susret. Dogodi se takva utakmica koja se njima dogodila, mi smo bili dobri i koncentrirani. Imali smo sjajnu kontru koju je Oršić završio. Na kraju je stradao trener, ali to nisam previše razumio. Vjerojatno se radilo o promjeni novog predsjednika. Tražit ćemo svoju šansu i želimo izgledati dostojni Lige prvaka.

Dominik Livaković ovako je najavio dvoboj:

- Dat ćemo sve od sebe da nastavimo naš niz europskih proljeća. Nadam se da to završiti tako zbog naših navijača. Imali smo tešku grupu, a sutra ćemo dati sve od sebe pa ćemo vidjeti hoće li biti dovoljno - rekao je golman Dinama.



