Čačić uoči Varaždina: Oni su najveće iznenađenje prvenstva. Pa namučili su i Hajduk doma

Nakon pobjede protiv Ludogoreca (2-1) u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka, Dinamo se opet okreće HNL-u. Prije uzvrata na Maksimiru protiv bugarske momčadi koja se igra u sljedeći utorak, hrvatski prvak već u petak gostuje kod Varaždina u četvrtom kolu HNL-a.

Dinamo je stopostotan nakon tri kola i posebno efikasan, a ovaj put ih čeka povratnik u prvoligaško društvo. Varaždinci imaju jednu pobjedu, ali ostavili su jako dobar dojam, pogotovo protiv Hajduka, unatoč porazu (2-0).

- Čeka nas nastavak domaćeg natjecanja koje je za nas primarno, Dinamo želi zadržati čelnu poziciju u HNL-u, a onda se podrazumijeva da moramo težiti u svakoj utakmici pobjedi. U petak igramo protiv jako kvalitetnog protivnika. Gledajući ova prva tri kola, Varaždin je možda i najveće iznenađenje prvenstva. Govorim s aspekta prikazane igre koju su imali u Puli, ali naročito i sada protiv Hajduka - rekao je trener Dinama Ante Čačić.

Očekuju se krcate tribine stadiona u Varaždinu.

- Veselimo se što nas čeka takav domaćin s punim tribinama i sjajnim ambijentom. To je dodatan motiv za moje igrače. Dužan respekt prema domaćinu i moramo napraviti sve da dođemo do željene igre i do željenog rezultata.

Varaždin je odigrao fantastično protiv Hajduka. Dominirao i prijetio od prve minute te nadigrao Splićane, ali do gola nije uspio. Utakmicu je riješio majstor Marko Livaja s dva gola. Mogu li namučiti i Dinamo?

- To je na neki način logično. Prvih par kola momčadi hvataju formu pa su moguće oscilacije. Ponavljam, ove dvije utakmice koje su odigrali nije slučajno. Jako dobro su posloženi s dobrom energijom i ne očekuje nas lagan susret.

Dinamo svake godine ima isti problem. Prebaciti se s europskih utakmica na one u domaćem prvenstvu. Fali li motivacije?

- Moramo kliknuti poslije utakmice jer čekaju nas novi izazovi. Ovu smo utakmicu ostavili iza sebe, na Ludogorec ćemo se vratiti poslije Varaždina. Tako nam je suđeno, to smo si odabrali, to želimo i u ovome uživamo. To nam je motiv, poticaj i poticaj da rastemo kroz takve utakmice - kazao je Čačić.

U ovome susretu priliku bi mogli dobiti igrači s manjom minutažom.

- Stanje s kadrom? Ova utakmica će dati prostor igračima koji su manje igrali. Neki se vraćaju. Boška Šutala želimo što prije dovesti u natjecateljski ritam. Bruno Petković ima problema s rebrom i to se vidjelo na ovoj utakmici. Vidjet ćemo hoćemo li ga uopće koristiti. Emreli je pod tretmanom, s njim je završen dijagnostički dio, on je spreman za najveće napore pa ga uskoro možemo očekivati na terenu.

